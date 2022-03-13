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MEB, 2021 yılında okullara 8,7 milyar liralık bütçe kullandı

13.03.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: - "Amacımız, bir taraftan okullarımızın herhangi bir dış kaynağa ihtiyaç duymadan ayakları üzerinde durmasını sağlamak diğer taraftan okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak için ihtiyaç durumuna göre etkin ve verimli bir şekilde kaynak kullanımını sağlamak"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların elektrik, yakıt, su, temizlik malzemesi, onarım, donatım, kırtasiye, laboratuvar gibi ihtiyaçları için geçen yıl 8,7 milyar lira bütçe kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, okulları güçlendirmek için bütçeden daha fazla kaynak ayırma ve ihtiyaca göre bütçe tahsis işlemlerini geçen yıl uygulamaya soktu.

Bu kapsamda, okulların elektrik, yakıt, su ihtiyacından temizlik malzemelerine, onarım, donatım, kırtasiye ihtiyaçlarından laboratuvar malzemelerine kadar çok geniş bir alandaki ihtiyaçları için geçen yıl 8,7 milyar lira bütçe kullanıldı.

Okullarda geçen yıl, kırtasiye, yayın, baskı ve büro malzemeleri alımı için 720 milyon 458 bin lira, su tüketimi ve temizlik malzemeleri alımı için 845 milyon 464 bin lira, yakacak, akaryakıt, elektrik ve haberleşme giderleri için 1 milyar 652 milyon lira, laboratuvar malzemesi ile kimyevi ve temrinlik malzeme, mamul mal, küçük onarım ve donatım alımları için 5 milyar 625 milyon lira bütçe kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık olarak okulların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için azami gayret gösterdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Okullarımızın elektrik, su ve yakıt gibi temel ihtiyaçlarının tamamını zamanında ödediğimiz gibi okullarımızın diğer ihtiyaçlarını da maksimum seviyede karşılıyoruz. Özellikle 2021 yılından itibaren okullarımızın ihtiyaç durumuna göre eğitim ortamlarını zenginleştirmeye, ihtiyacı fazla olan okula daha fazla bütçe göndermeye özen gösteriyoruz. Bu yaklaşımımızı 2022 yılında da sürdürmeye kararlıyız. Amacımız, bir taraftan okullarımızın herhangi bir dış kaynağa ihtiyaç duymadan ayakları üzerinde durmasını sağlamak diğer taraftan okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak için ihtiyaç durumuna göre etkin ve verimli bir şekilde kaynak kullanımını sağlamak. Böylece her bir okulumuzun öğrenci, öğretmen ve yöneticileri için daha sağlıklı bir okul iklimine kavuşmasını destekleyeceğiz ve mevcut okul iklimini sürekli iyileştirmeleri için desteklerimiz giderek artacak."

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