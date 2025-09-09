MEB'den Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümüne özel yarışma: “Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete”

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, ilk ve ortaokul öğrencileri arasında 'Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete' konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenleneceğini açıkladı.

'KÖKLÜ GEÇMİŞTEN GÜÇLÜ CUMHURİYETE'

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek yarışma, ilkokullarda resim; resmi ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında ise resim, şiir ve kompozisyon dallarında gerçekleştirilecek. 'Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete' konulu yarışmayla, Milli Mücadele'nin ve Cumhuriyet'in ilanının hatırasını yaşatmak, öğrencilerde milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek, Cumhuriyet'in hak ve özgürlükleri güvence altına alan bir yönetim biçimi olduğunu kavratmak amaçlanıyor. Ayrıca Cumhuriyet'i koruyacak, yaşatacak ve ülkesine sahip çıkacak bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sunulması hedefleniyor.

ÖDÜL TÖRENİ VE ESER SERGİSİ 29-30 EKİM’DE

Yarışma süreci, 1-5 Eylül 2025 tarihlerinde iller tarafından okullara duyuru yapılmasıyla başladı. 8-12 Eylül'de okul müdürlüklerince öğrencilere duyurular gerçekleştirilecek. Öğrencilerin hazırladığı eserler 22-26 Eylül'de okul komisyonlarınca değerlendirilecek ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek. İlçe aşamasının ardından seçilen eserler 29 Eylül-3 Ekim'de il milli eğitim müdürlüklerine ulaştırılacak. İl birincileri en geç 14 Ekim'de bakanlığa gönderilecek. Bakanlık Seçici Kurulu eserleri 20-22 Ekim'de inceleyecek, sonuçlar ise 23 Ekim'de ilan edilecek. Yarışmada dereceye giren öğrenciler için ödül töreni ve eser sergisi 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Her dalda dereceye giren öğrencilere ödül verilecek ve velileriyle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'daki törene davet edilecek.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır