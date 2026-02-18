EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama

Okullarda ara tatilin kalkıp kalkmayacağı milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak edilirken, öğretmenler de gelecek resmi açıklamaya gözünü çevirmiş durumda. Konuyla ilgili henüz net bir karar açıklanmazken, herkesin gündemindeki soru bizzat Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e soruldu.

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama
Devrim Karadağ

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi.

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

TVNET yayınında konuşan Bakan Tekin, resmi ve dini bayramlar nedeniyle 180 günlük eğitim takvimini yetiştirmekte zorlandıklarını belirtip "Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz." dedi.

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Tekin den açıklama 1

Tekin şöyle konuştu:

"Okullar başladıktan itibaren 29 Ekim'de başlıyoruz; 1 Ocak, nevruz, 1 Mayıs, Ramazan, Kurban bayramı çok yoğun bir tatil takvimi var. Bir taraftan da 180 iş günü eğitim vermemiz lazım. Öğretmenlerimizin tatilleri yasal olarak iki ayın altında olamaz dedikleri için o periyotta zaten öğretmen arkadaşlarımızın tatilinde ama bu 36 haftayı sıkıştırabileceğimiz takvim bulmakta zorlanıyoruz bu yoğun tatillerden dolayı.

"BU YILKİ ALAN ARAŞTIRMASINDAN SONRA KARAR VERECEĞİZ"

Mesela 2027 yılında Ramazan, Kurban Bayramı ara tatil hepsi o bahar yarı yılı içerisinde olacak bunları yerleştirmek de zor. Bütün bu parametrelerin hepsini beraber değerlendiriyoruz. Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz."

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Tekin den açıklama 2

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN, OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci dönem sürmeye devam ederken gözler ikinci ara tatil tarihlerine çevrildi. Sömestir tatilinin ardından ders başı yapan yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için şimdi en büyük merak konusu ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı oldu.

İkinci dönem ara tatili 16 Mart Pazartesi ile 20 Mart Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü ders bitiminde tatile başlayacak ve 23 Mart Pazartesi günü tekrar ders başı yapacak.

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Tekin den açıklama 3

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2 Şubat Pazartesi başlayan ikinci dönem, 26 Haziran Cuma günü sona erecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3+1 ve 2+2 modeli başlıyor: Üniversitelerde eğitim 3 yıla mı düşüyor?3+1 ve 2+2 modeli başlıyor: Üniversitelerde eğitim 3 yıla mı düşüyor?
Üniversitelilere net uyarı: IBAN veren yanar!Üniversitelilere net uyarı: IBAN veren yanar!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ara tatil okul Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Hava sıcaklıkları çakılacak! Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulabilir

Hava sıcaklıkları çakılacak! Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulabilir

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.