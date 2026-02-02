EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

MEB'den herkesi ilgilendiren haber! Mart ayında iki tatil birleşiyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem takvimini açıkladı. Bununla birlikte okullarda ikinci dönem tatil tarihleri de belli oldu. Takvime göre, mart ayındaki ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili birleşiyor ve okullar 26 Haziran'da son buluyor.

MEB'den herkesi ilgilendiren haber! Mart ayında iki tatil birleşiyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan çalışma takvimiyle beraber 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında gerçekleşecek tatil tarihleri de belli oldu. Mart ayında uygulanacak olan ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı tatilinin aynı tarihlere denk gelmesi dikkat çekti.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bu yıl okullarda ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlayıp 20 Mart Cuma günü sona erecek. Öte yandan, ara tatilde 19 Mart Perşembe arefe günü başlayıp 22 Mart Pazar günü sona erecek olan Ramazan Bayramı da kutlanmış olacak.

MEB den herkesi ilgilendiren haber! Mart ayında iki tatil birleşiyor 1

İkinci dönem takviminde yer alan diğer tatil günleri ise şu şekilde:

23 Nisan Çarşamba günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,

1 Mayıs Cuma günü İşçi Bayramı,

19 Mayıs Salı günü Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ

Yılın ikinci büyük dini bayramı olan Kurban Bayramı tatili ise 26 Mayıs Salı arefe günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

MEB den herkesi ilgilendiren haber! Mart ayında iki tatil birleşiyor 2

Öğrencilerin bir diğer merak ettiği tarihlerden yaz tatilinin başlayacağı gün ise 26 Haziran Cuma olarak açıklandı.

Okulların kapanışının ardından 29 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında mesleki çalışma programları uygulanacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okul kantinlerinde satılan bu ürünlere karşı uyardı!Okul kantinlerinde satılan bu ürünlere karşı uyardı!
Keçiören Final Okulları: Akademik başarıyı sistemleştiren, öğrenciyi hayata hazırlayan eğitim modeliKeçiören Final Okulları: Akademik başarıyı sistemleştiren, öğrenciyi hayata hazırlayan eğitim modeli

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
meb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

İlk açıklama geldi: "Evimde yapılan aramada..."

İlk açıklama geldi: "Evimde yapılan aramada..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.