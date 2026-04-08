MEB'den yeni hamle! Sınavlarda sistem değişiyor: LGS ve YKS'den sonra okullarda da başlayacak

Millî Eğitim Bakanlığı’nın hayata geçirdiği yeni ölçme-değerlendirme sistemiyle sınavlarda 'bağlam temelli' sorular dönemi başlıyor. Bu sistem ile öğrencilerin yalnızca bilgiyi hatırlaması değil, günlük hayatta kullanabilmesi ölçülecek.

Eğitimde ölçme ve değerlendirme anlayışı değişiyor. “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında hayata geçirilen yeni sistemle birlikte, öğrencilerin ezber bilgi yerine yorumlama ve problem çözme becerileri ön plana çıkacak. Bu kapsamda sınavlarda 'bağlam temelli sorular' kullanılacak.

Sabah Gazetesi'nde yer alan ahebre göre; Yeni yaklaşımda öğrencilerden, öğrendikleri bilgileri gerçek hayat senaryoları üzerinden analiz etmeleri ve çözüm üretmeleri beklenecek. Böylece yalnızca bilgi düzeyi değil, bilginin nasıl kullanıldığı da ölçülecek.

SINAVLAR AYNI KALACAK, SORU YAPISI DEĞİŞECEK

Yeni sistemle birlikte sınav formatında köklü bir değişiklik yapılmayacak. LGS ve YKS’de çoktan seçmeli yapı korunacak ancak soruların içeriği ve kurgusu farklılaşacak. Doğrudan bilgi soruları yerine, yorum ve analiz gerektiren sorular ağırlık kazanacak.

Bu durum, sınavların zorluk seviyesini bilgiye dayalı olmaktan çıkarıp beceri temelli hale getirecek. Öğrenciler için okuma, anlama, yorumlama ve problem çözme becerileri belirleyici olacak.

OKUL SINAVLARINA DA YANSIYACAK

Yeni ölçme yaklaşımı yalnızca merkezi sınavlarla sınırlı kalmayacak. Okul içi yazılılar, ortak sınavlar ve değerlendirme testlerinde de aynı sistem uygulanacak. Ayrıca MEB’in dijital platformlarında yayımlanan örnek sorular ve deneme sınavlarında da bu modele yer verilecek.

Sorular, Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda; öğretmenler, akademisyenler ve ölçme-değerlendirme uzmanları tarafından hazırlanıyor. Öğretmenlere rehberlik etmesi amacıyla “bağlam temelli soru yazım kılavuzu” da gönderildi ve 81 ilde eğitimler başlatıldı.

SORULARDA GERÇEK HAYAT SENARYOLARI OLACAK

Yeni sistemde öğrencilerin karşısına günlük yaşamdan örnekler içeren senaryolar çıkacak. Grafikler, tablolar ve görsellerin daha sık kullanılacağı sorularda, öğrencilerin birden fazla adımda düşünerek sonuca ulaşması gerekecek.

Bu yapı, tek işlemle çözülebilen yüzeysel soruların yerini daha derin analiz gerektiren sorulara bırakacak. Artık yalnızca formül bilmek yeterli olmayacak.

YANLIŞ ŞIKLAR BİLE ÖLÇÜM ARACI OLACAK

Yeni modelde dikkat çeken bir diğer unsur ise çoktan seçmeli soruların seçenekleri olacak. Yanlış şıklar, öğrencilerin sık yaptığı hatalar ve kavram yanılgıları dikkate alınarak hazırlanacak. Böylece sınavlar, öğrencinin sadece doğru cevabı bulup bulmadığını değil, hangi konularda yanıldığını da ortaya koyacak.

UZMANLARDAN UYARI: OKUMA ALIŞKANLIĞI ŞART

Uzmanlar, yeni sistemde başarı için ezber odaklı çalışmanın yeterli olmayacağını vurguluyor. Öğrencilerin bol bol kitap okuyarak okuduğunu anlama becerisini geliştirmesi, senaryo temelli sorulara alışması ve günlük hayatla bağlantılı problemler çözmesi öneriliyor.

Anahtar Kelimeler:
sınav lgs meb yks
