MEB duyurdu: LGS 2. nakil sonuçları açıklandı! LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 LGS kapsamında yapılan 2. nakil yerleştirme sonuçlarını bugün itibarıyla açıkladı. Sonuçlar, MEB'in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek. LGS sonuçlarına göre bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil başvuruları yapılmıştı. İki aşamalı nakil sürecinin ardından, 2. nakil sonuçları büyük bir merakla bekleniyordu. MEB'in yaptığı duyuruyla birlikte, öğrenciler ve veliler sonuçları öğrenmek için yoğun bir şekilde siteye akın etti.

LGS kapsamında yapılan yerleştirmelerde, öğrencilerin tercihleri, sınav puanları ve okulların kontenjanları dikkate alınıyor. İlk yerleştirmede istedikleri okula yerleşemeyen öğrenciler, nakil başvuruları ile şanslarını bir kez daha denediler. Nakil sürecinde, okulların boş kontenjanları ve öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yerleştirmeler yapıldı. 2. nakil sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek. Bu komisyonlar, boş kontenjanlar doğrultusunda öğrencilerin yerleştirilmesi için çalışmalar yürütecek.

YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

MEB yetkilileri, LGS yerleştirme sürecinin şeffaf ve adil bir şekilde yürütüldüğünü belirtirken, öğrencilerin ve velilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını vurguladı. Ayrıca, yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazları olan öğrencilerin, belirlenen süre içerisinde ilgili mercilere başvurabilecekleri ifade edildi.

LGS yerleştirme süreci, öğrencilerin eğitim hayatlarında önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Bu süreçte, öğrencilerin doğru tercih yapmaları ve gelecekteki hedeflerine ulaşmaları için rehberlik hizmetlerinden yararlanmaları büyük önem taşıyor. MEB, öğrencilere ve velilere bu konuda gerekli desteği sağlamaya devam edeceğini bildirdi.

LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, yerleştirme süreci büyük ölçüde tamamlanmış oldu. Öğrencilerin büyük bir kısmı istedikleri okullara yerleşirken, yerleşemeyen öğrenciler için de il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından çalışmalar devam edecek. MEB, tüm öğrencilere başarılar dilerken, eğitim hayatlarında önemli bir adım olan lise seçimlerinin, gelecekteki başarılarına katkı sağlamasını temenni etti.