MEB GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI! MEB Görevde Yükselme Sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Meb.gov.tr sonuç sorgulama

Görevde Yükselme sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Yayımlanan duyuruya göre; şube müdürlüğü, memurluk, şeflik ve saymanlık için 9 Temmuz 2023'te gerçekleştirilen sınavın sonuçları bakanlığın internet sitesi üzerinden erişime açıldı. MEB Görevde Yükselme Sınav sonuçları ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ayrıntıları ve Görevde Yükselme Sınav sonuçları sorgulama ekranı...

GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Görevde Yükselme sınav sonuçları ile ilgili MEB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Yönetmeliği kapsamında 9 Temmuz 2023'te 30 ilde 175 bina, 5 bin 394 salonda sınav gerçekleştirildi.

Şube müdürü, memur, sayman ve şeflik için yapılan sınavın sonuçları açıklandı."