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MEB'in projesi büyük ilgi gördü: 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' öğrenciler ve velileri atölyede buluşturdu!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Ailemle Eğitim Yolculuğum” projesi çerçevesinde, Niğde Zahide Sefer İlkokulu’nda anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda gerçekleştirilen atölyelere 72 öğrenci, velileriyle birlikte katılarak eğitim sürecine aktif bir şekilde dahil oldu. Okulda kurulan altı farklı atölyede zeka oyunları, bileklik yapımı, mum yapımı, kuş evi boyama gibi eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Detaylar haberimizde...

MEB'in projesi büyük ilgi gördü: 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' öğrenciler ve velileri atölyede buluşturdu!

MEB tarafından hayata geçirilen 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' projesi kapsamında, Niğde Zahide Sefer İlkokulu'nda özel ve anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

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'AVUCUMDAKİ ÖPÜCÜK' İSİMLİ REHBERLİK ATÖLYESİ DE VARDI

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli istikametinde düzenlenen atölyelere 72 öğrenci, velileriyle birlikte katılarak eğitim sürecine aktif şekilde dahil oldu. Okulda kurulan altı farklı atölyede zeka oyunları, bileklik yapımı, mum yapımı, kuş evi boyama gibi etkinliklerin yanı sıra 'Avucumdaki Öpücük' isimli rehberlik atölyesi de yer aldı. Veliler ve öğrenciler, bu etkinlikler sayesinde hem eğlendi hem de birlikte kaliteli zaman geçirme fırsatı buldu.

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ALTI FARKLI ATÖLYEDE ANLAMLI DENEYİM

Zahide Sefer İlkokulu Müdürü İhsan Çelikbaş, projeye yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, "Bakanlığımızın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirdiği bu projeyle, okulumuzda tamamen gönüllülük esasıyla altı farklı atölye oluşturduk. Duyuru yapıldıktan yalnızca 8 saat sonra tüm kontenjanlarımız doldu. Bu ilgi bizleri mutlu etti. Velilerimizin gözlerindeki mutluluğu görmek, yaptığımız çalışmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

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"BU MODELİN EN ÖNEMLİ TEMALARINDAN BİRİ AİLEYDİ"

Projenin yürütücülerinden okulun psikolojik danışmanı Ahmet Gebelek ise aile katılımının önemine dikkat çekerek, "Bu modelin en önemli temalarından biri aileydi. Çünkü yetkin ve erdemli bireylerin temelinde aile yer alır. Bu nedenle çocuklarımızla ailelerini bir araya getirmek, iletişimlerini güçlendirmek ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla bu atölyeleri gerçekleştirdik. Katılım ve geri dönüşler oldukça olumlu" dedi.

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"DİJİTAL ORTAMDAN UZAK, KIZIMLA BİRLİKTE KUŞ EVİ BOYAMASI YAPIYORUZ"

Etkinliğe katılan veliler de projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kızı ile atölyeye katılan Saadet Oral, "Kızımla birlikte kuş evi boyaması yapıyoruz. Dijital ortamdan uzak, yüz yüze ve anlamlı bir etkinliğe katılmak bizi çok mutlu etti. Böyle etkinliklerin devam etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

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Kamil İncesu ise, "Çocuklarımızla işten sonra kaliteli zaman geçirmek zor olabiliyor. Bu tür etkinlikler sayesinde hem çocuklarımız eğleniyor hem de bizler için anlamlı hatıralar birikiyor" dedi.

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Öğrenci ve velilerin keyifli ve verimli zaman geçirmesini sağlayan etkinliklerin Zahide Sefer İlkokulu'nda farklı atölye çalışmaları ile devam edeceği ifade edildi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eğitim öğretim etkinlik meb
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