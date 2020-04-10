YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. MEB, LGS kapsamında sınava girecek öğrencilerin velilerine mesaj gönderdi

MEB, LGS kapsamında sınava girecek öğrencilerin velilerine mesaj gönderdi

ANKARA HABERLERİ  | 10.04.2020 14:35 | Son Güncelleme

Bakanlık tarafından gönderilen mesajda, sınav bilgilerinin "http://e-okul.meb.gov.tr" web sayfası üzerindeki e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden kontrol edilebileceği belirtildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bu yıl merkezi sınava girecek 8'inci sınıf öğrencilerinin velilerine, sınav başvurusu ve onay işlemlerine ilişkin mesaj gönderdi.

Bakanlık, 8'inci sınıf öğrencilerinin LGS kapsamında bu yıl gireceği merkezi sınav başvuru işlemlerini sistem üzerinden tamamladı.

Bu kapsamda, bakanlık tarafından velilere gönderilen kısa mesajda, "Sınav bilgilerini, "http://e-okul.meb.gov.tr" web sayfası üzerindeki e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden kontrol edebilirsiniz." bilgisi verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi 87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
Anahtar Kelimeler:
LGS MEB sınava girecek öğrenciler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama:

Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama:

Kütahya’da eğitim yatırımları görüşüldü

Kütahya’da eğitim yatırımları görüşüldü

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Kozan’da semt pazarı yeniden haftada üç güne çıkarıldı

Kozan’da semt pazarı yeniden haftada üç güne çıkarıldı

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Ankara Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
04:43
Sabah
06:11
Öğle
12:55
İkindi
16:34
Akşam
19:29
Yatsı
20:51

Ankara Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Yeni Ayçin Eczanesi
Cankaya
Alibey Eczanesi
Cankaya
İlhan Eczanesi
Yenimahalle
Frezya Eczanesi
Mamak
Bengi Eczanesi
Mamak
Tunalı Eczanesi
Cankaya
Karakoyunlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara Büyükşehir korona virüsle mücadelede Kriz Yönetim Merkezi kurdu

Ankara Büyükşehir korona virüsle mücadelede Kriz Yönetim Merkezi kurdu

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.