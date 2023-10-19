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MEB, ortak sınav tarihlerini değiştirdi! Okullarda sınav haftası ne zaman? İşte güncel sınav takvimi

19.10.2023 12:48 | Son Güncelleme:
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MEB ortak sınav tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre ortak sınav haftası tarihlerinde değişikliğe gidildi. Bakanlık yeni tarihleri duyurdu. Peki, MEB ortak sınav tarihleri değişti mi? Okullarda sınav haftası ne zaman? İşte güncel ortak sınav tarihleri...

MEB, okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları'nın daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. sınavlarının tarihleri değiştirdiğini duyurdu. Yeni sınav takvimi ise az önce açıklandı...

OKULLARDA SINAV HAFTASI NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim yılına özgü olarak 1. dönem 1. sınav haftası tarihlerinde değişikliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıda "Okullarda gerçekleştirilen cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. sınavlarının tarihleri güncellenmiştir. Bu bağlamda 2023-2024 eğitim öğretim yılı; 1. dönem 1. sınavları, 30 Ekim-10 Kasım 2023 tarihleri arasında, 1. dönem 2. sınavları ise 25 Aralık 2023-05 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

SINAV TAKVİMİ NASILDI?

Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca okullarda "sınav haftası" uygulaması yapılacağı açıklanmıştı. 1. dönem 1. sınavların ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk haftası; 1. dönem 2. sınavların aralık ayının son haftası ile ocak ayının ilk haftası; 2. dönem 1. sınavların mart ayının son haftası ile nisan ayı ilk haftası; 2. dönem 2. sınavların mayıs ayı son haftası ile haziran ayının ilk haftası aralığında yapılması planlanmıştı.

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