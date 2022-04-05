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MEB, özel yetenekli öğrenciler için 19 alanda yardımcı ders materyali yayımladı

05.04.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: - "Hazırlanan yardımcı ders materyalleriyle özel yetenekli öğrencilerimize sunduğumuz eğitimin niteliğini sürekli artırıyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alan özel yetenekli öğrencilere yönelik 19 farklı alanda etkinlik temelli ders materyallerini erişime açtı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, özel yetenekli öğrencilere yönelik kariyer planlaması, duygu gelişimi ve öz düzenlemelerine yönelik desteklerin ardından derslerine yardımcı kaynaklar hazırlandı.

Yardımcı ders materyalleri, BİLSEM'lerde eğitim alan her kademedeki öğrenciye yönelik farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş program etkinliklerinden oluşuyor.

BİLSEM öğrencileri için "fizik, kimya, biyoloji, fen bilimleri, ilköğretim matematik, lise matematik, felsefe, coğrafya, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, müzik, görsel sanatlar, İngilizce, sosyal bilimler, rehberlik, sınıf öğretmenliği, bilişim teknolojileri ve teknoloji tasarım" olmak üzere 19 farklı alanda etkinlik temelli ders materyalleri "meb.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı.

- BİLSEM öğretmenlerinin uygulamalarına rehberlik edecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, özel yetenekli çocuklar alanında çalışan öğretmen ve akademisyenlerin özverili çalışmalarıyla üretilen yardımcı ders materyallerinin BİLSEM'lerde görev yapan öğretmenlerin uygulamalarına rehberlik etmesine önem verildiğini ifade etti.

"Hazırlanan yardımcı ders materyalleriyle özel yetenekli öğrencilerimize sunduğumuz eğitimin niteliğini sürekli artırıyoruz." ifadesini kullanan Özer, ülkenin beşeri sermayesinin önemli bölümünü oluşturan özel yetenekli öğrencilerin eğitimi için emek veren tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

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