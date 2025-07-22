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MEB yeni fiyatı duyurdu! 3 kat artışla ihale edildiği söylenmişti, gerçek rakamı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ders kitaplarının basımı için fahiş fiyatlarla ihale verdiği iddiaları ile ilgili Yusuf Tekin’den açıklama geldi. Geçen yıla göre ders kitapları basımının 3 kat fazla fiyatla ihale edildiği iddialarına cevap veren Tekin, “Bunu söyleyebilmesi için bir insanın okuma yazma bilmemesi lazım. Elmalarla armutları birbirine karıştırıyorlar” dedi ve yeni fiyatı açıkladı.

MEB yeni fiyatı duyurdu! 3 kat artışla ihale edildiği söylenmişti, gerçek rakamı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili son günlerde yaşanan tartışmalar sürerken son olarak geçen yıl 2,17 TL’ye bastırılan ders kitabı bu yıl 6,70 TL’ye bastırıldığı iddiası ortaya atılmıştı. Fahiş fiyatla ihale verildiği iddiası sonrası gelen tepkiler üzerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den konu ile ilgili açıklama geldi.

FAHİŞ FİYATLA İHALE VERİLDİ Mİ?

Bakan Yusuf Tekin, ders kitaplarının basımının fahiş fiyatlarla ihale edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Tekin, geçen yıl bakanlığının yazdığı kitapların forma birim fiyatının 2,17 kuruş olduğunu hatırlatarak, rakamın bu yıl enflasyon farkıyla birlikte 3,05 kuruş olarak belirlendiğini söyledi.

MEB yeni fiyatı duyurdu! 3 kat artışla ihale edildiği söylenmişti, gerçek rakamı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı 1

Tekin “İddiayı ortaya atanlar özel sektörden alınan kitapların enflasyon oranındaki ücretini ekleyerek yeni rakamlar çıkarıyor. Elmalarla armutları birbirine karıştırıyorlar. Bunu söyleyebilmesi için bir insanın okuma yazma bilmemesi lazım. İhaleler kamu ihale kurumunun denetiminde şeffaf bir biçimde yapılır. Kamuoyunu kafasını karıştırmaya gerek yok” dedi.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Milli Eğitim Bakanlığı ihale meb yusuf tekin
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