MEBBİS ÖĞRETMEN 2. İL DIŞI VE İL İÇİ TAYİN BAŞVURU EKRANI: İkinci il dışı tayinler ne zaman, nasıl yapılır? İşte başvuru kılavuzu!

MEBBİS öğretmen 2. il dışı ve il içi tayin başvuru ekranı 25 Ağustos 2023 Cuma gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Peki, 2. il dışı ve il içi tayin için kimler başvuru yapabilir, şartları nelerdir? İşte öğretmen 2. il dışı ve il içi tayin başvuru ekranı ve ayrıntılar...

İKİNCİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İkinci yer değiştirme başvuruları 25 Ağustos 2023 Cuma günü itibarıyla başladı.

Başvuru süreci 28 Ağustos'ta sona erecek. Atamalar ise 29 Ağustos 2023'te yapılacak.

İKİNCİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesindeki MEBBİS ekranı üzerinden ya da MEB Personel ekranındaki Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak.

İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

MEB'den konuya dair yapılan açıklama şu şekilde:

"Adaylığı kaldırılmış olmak,

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrosuna atananlardan 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli veya sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

İl içinde yer değiştirme talebinde bulunacaklar bakımından bulundukları eğitim kurumunda, iller arası yer değiştirme talebinde bulunacaklar bakımından bulundukları ilde 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgiye göre; 2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında birinci aşama başvurusu onaylanmış; ancak yer değiştirme işlemi gerçekleştirilememiş olmak şartı aranacaktır.

