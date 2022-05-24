YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. MEB'deki 31 bin geçici işçi kadro müjdesi bekliyor

MEB'deki 31 bin geçici işçi kadro müjdesi bekliyor

24.05.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar: - "Kamuda yaklaşık 31 bini Milli Eğitim Bakanlığında olmak üzere geçici statüde çalıştırılan 40 bin işçi, Kamu Çerçeve Protokolüyle hüküm altına alınan kadro haklarının verilmesini istiyor" - "Tayin hakları bulunmayan geçici işçilerin, en tecrübeli ve verimli oldukları 47-48 yaşlarda zorunlu olarak emekliliğe sevk edilmesi uygulamasından vazgeçilmeli"

ÖZCAN YILDIRIM - TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, yaklaşık 31 bini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışanı olmak üzere kamudaki 40 bin geçici işçinin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi talebinde bulundu.

Alemdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuda geçici statüde istihdam edilen işçilerin çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Kamuda geçici statüdeki işçilerin yılda 10 ay çalıştırılıp geri kalan iki ayda işsiz kaldığına işaret eden Alemdar, şöyle konuştu:

"Kamuda yaklaşık 31 bini Milli Eğitim Bakanlığında olmak üzere geçici statüde çalıştırılan 40 bin işçi bulunuyor. Bu işçiler, Kamu Çerçeve Protokolüyle hüküm altına alınan kadro haklarının verilmesini istiyor. Bunun için Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları nezdinde pek çok girişimde bulunduk. Sorunun çözümü için önemli bir mesafe kat ettiğimize inansak da kesin çözüm henüz mümkün olmadı. Hem TÜRK-İş hem de Koop-İş olarak geçici işçilerin kadro taleplerini her platformda dile getirmeye devam edeceğiz."

- Kadro talebi için farkındalık kampanyası başlatılacak

Alemdar, MEB'deki geçici işçilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve düzenli bir şekilde devam etmesi için canla başla çalıştığını belirterek, "Tayin hakları bulunmayan geçici işçilerin, en tecrübeli ve verimli oldukları 47-48 yaşlarda zorunlu olarak emekliliğe sevk edilmesi uygulamasından vazgeçilmeli. Koop-İş Sendikasına üye olan bu işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını, tayin haklarının verilmesini ve resen emeklilik uygulamasının kaldırılmasını istiyoruz." dedi.

Koop-İş Sendikasının 115 bin üyesiyle iş kolunun en büyük sendikası olduğunu vurgulayan Alemdar, şunları kaydetti:

"Sendika olarak MEB'deki geçici işçilerin taleplerini gündemde tutmak için sosyal medyada ve Türkiye genelindeki şubelerimizde farkındalık kampanyası yürüteceğiz. Çalışanlar arasında eşitliği, çalışma barışı ve huzur tesis edilmeli. Geçici işçiler bu hayat pahalılığı ve ekonomik sıkıntıda, işsiz kaldıkları iki ay boyunca hayatlarını nasıl sürdürecek? Bu uygulama adaletle, hakla, eşitlik ilkesiyle bağdaşmıyor. Verilen sözler ve Kamu Çerçeve Protokolünün hükümleri de dikkate alınarak binlerce çalışanın mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödülHalikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül
Malatya'da otlattığı büyükbaş hayvanın saldırısına uğrayan kişi öldüMalatya'da otlattığı büyükbaş hayvanın saldırısına uğrayan kişi öldü
GÜNCELLEME - Eskişehir'de intihar ettiği öne sürülen kişinin karısı tutuklandıGÜNCELLEME - Eskişehir'de intihar ettiği öne sürülen kişinin karısı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 24 Mayıs Salı

İmsak
03:32
Sabah
05:20
Öğle
12:50
İkindi
16:46
Akşam
20:11
Yatsı
21:51
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dondurmadaki 'kristal' tehlike! Görürseniz sakın yemeyin!

Dondurmadaki 'kristal' tehlike! Görürseniz sakın yemeyin!

'Hiçbir bitkide yok' diye vurguladı! Etkisini anında gösteriyor

'Hiçbir bitkide yok' diye vurguladı! Etkisini anında gösteriyor

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Kendi sansürünü uyguladı! Şeffaf fileyle poz verdi ama...

Kendi sansürünü uyguladı! Şeffaf fileyle poz verdi ama...

''Annemin katili en iyi arkadaşım!''

''Annemin katili en iyi arkadaşım!''

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.