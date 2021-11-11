YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. MEB'den 18 yaş ve üstü açık öğretim lisesi öğrencilerine müjde

MEB'den 18 yaş ve üstü açık öğretim lisesi öğrencilerine müjde

11.11.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık öğretim lisesi sınavlarına girecek 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezuniyeti için gereken 8 dönem şartı 5'e düşürüldü - Karar, gelecek ay yapılacak açık öğretim lisesi sınavlarında uygulanmaya başlayacak - Milli Eğitim Bakanı Özer: - "18 yaş ve üstü açık öğretim lise öğrencilerimiz 2 yılda okullarını bitirebilecek"

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), açık öğretim lisesi sınavlarına girecek 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezuniyeti için gereken 8 dönem şartı 5'e düşürüldü.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının sınavlarının aralık ayında yapılmasının planlandığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, açık öğretim liselerinde mezuniyet için gereken diğer şartları tamamlayan 18 yaş altı öğrencilerin akranları ile aynı sürede mezun olabilmeleri amacıyla daha önceden uygulanan mezuniyet için gerekli 8 dönem şartının aranmasına devam edileceği belirtilen yazıda, 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezun olabilmesi için gereken 8 dönem şartının ise kaldırılacağı bildirildi.

Yazıda, bu öğrenciler için bundan sonraki dönemleri de kapsayacak şekilde mezuniyet şartının 5 dönem olarak uygulanacağı duyuruldu.

Karar, gelecek ay yapılacak açık öğretim lisesi sınavlarında uygulanmaya başlayacak.

- "Açık öğretim lise öğrencilerimiz 2 yılda okullarını bitirebilecek"

Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yetişkinlerin eğitime katılım oranlarını artırmak, kariyerlerine devam etmelerine imkan sağlamak için önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Bakanlığın yetişkinlerin eğitimi için ciddi yatırımlar yaptığına işaret eden Özer, şunları kaydetti:

"18 yaş ve üstü açık öğretim okulları öğrencilerinin yarım kalan eğitimlerini tamamlayarak bir üst öğrenime devam edebilmeleri ve istihdama daha kısa sürede katılabilmelere imkan sağlamak için yeni bir düzenleme yaptık. Açık lise öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için 8 dönem şartı vardı. Yeni düzenlemeyle bunu 5 döneme indiriyoruz. Böylece 18 yaş ve üstü açık öğretim lise öğrencilerimiz 2 yılda okullarını bitirebilecek."

Özer, 18 yaş üzerindeki açık öğretim okulu öğrencilerinin iş ya da öğrenim hayatlarındaki bir sonraki aşamaya geçişindeki süreyi kısaltmak için önemli bir adım attıklarını vurguladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!""Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!"
PARTNER Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı
Milli judocu Bilal Çiloğlu, 2020 Tokyo'yu 2024 Paris'in başlangıcı olarak görüyor:Milli judocu Bilal Çiloğlu, 2020 Tokyo'yu 2024 Paris'in başlangıcı olarak görüyor:
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 11 Kasım Perşembe

İmsak
05:56
Sabah
07:22
Öğle
12:38
İkindi
15:19
Akşam
17:43
Yatsı
19:04

Ankara Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Perşembe

Asel Eczanesi
Cankaya
Aydınlar Eczanesi
Cankaya
Çağla Eczanesi
Cankaya
Hilal Eczanesi
Cankaya
İbrahim Ethem Eczanesi
Cankaya
İncek Prestij Eczanesi
Cankaya
Lünet Eczane-Optik Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"Sanal gerçeklik gözlüğü" ile ders işliyorlar

"Sanal gerçeklik gözlüğü" ile ders işliyorlar

Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon

Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon

İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.