YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. MEB'den lise öğrencilerine "devamsızlık" ve "sorumluluk sınavı" konusunda yeni imkan

MEB'den lise öğrencilerine "devamsızlık" ve "sorumluluk sınavı" konusunda yeni imkan

07.06.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı, derslerinde başarısız olan, okula devam edemeyen ve birinci dönem notu bulunan 12'nci sınıf öğrencilerine, 17 Haziran'a kadar yapılacak sınavla ikinci dönem notu verilmesine olanak tanıdı - Lise öğrencilerinden kronik rahatsızlığını raporla belgelendirenler ile özel eğitim ihtiyacı olanlar, velisinin yazılı talebi dikkate alınarak ilgili mevzuatın devamsızlıkla ilgili hükümlerinden muaf tutulacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), derslerinde başarısız olan, okula devam edemeyen ve birinci dönem notu bulunan 12'nci sınıf öğrencilerine, 17 Haziran'a kadar yapılacak sınavla ikinci dönem notu verilmesine imkan tanıdı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla, liselerde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı sonu iş ve işlemlerine ilişkin yazı illere gönderildi.

Yazıda, sınıf geçme, devamsızlık, sorumluluk sınavları gibi konularda 2021-2022 eğitim öğretim yılında Kovid-19 salgını kaynaklı problemler nedeniyle ilgili yönetmelikte "olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı madde kapsamındaki iş ve işlemlere yer verildi.

Bu kapsamda, başarısız olan ve okula devam edemeyen 12'nci sınıf öğrencilerinin, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemine ait puanı bulunması kaydıyla ve istemeleri halinde ikinci dönem puanı da oluşturulacak.

Bunun için not eksiği bulunan derslerden, ikinci dönem kazanımlarını kapsayacak şekilde 17 Haziran'a kadar en az bir yazılı veya uygulama sınavı yapılarak "sınav puanı" ve "performans puanı" verilecek.

- Sorumluluk sınavları 30 Haziran'a kadar yapılabilecek

2019-2020 ve 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında Kovid-19 salgını nedeniyle sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanan öğrencilerin, sorumlu oldukları derslere ilişkin de düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak kaydıyla sorumluluğu bulunan öğrenciler, tüm derslerden sorumluluk sınavlarına alınabilecek. Sorumluluk sınavları, ihtiyaç halinde eğitim kurumu müdürlüklerince 30 Haziran'a kadar planlanabilecek.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılından sorumluluğu bulunan öğrenciler, aynı yılın birinci dönemine ait ilgili dersin konu ve kazanımlarından sınava tabi tutulacak.

- Velilerinin yazılı talebi dikkate alınacak

Yazıda, ayrıca lise son sınıf öğrencilerinin devamsızlıklarına ilişkin karar da yer aldı. Devamsızlık sürelerini aşarak sınıf tekrarına kalan 12. sınıf öğrencileri için "devamsızlık nedeniyle başarısız sayılma" kuralı, bu eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak kaydıyla uygulanmayacak.

Ayrıca kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık kurulu raporuyla belgelendiren öğrenciler ile her tür ve kademede eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, velisinin yazılı talebi dikkate alınarak ilgili mevzuatın devamsızlıkla ilgili hükümlerinden muaf tutulacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödülHalikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül
GÜNCELLEME - Sakarya'da kuaförü öldüren kişi tutuklandıGÜNCELLEME - Sakarya'da kuaförü öldüren kişi tutuklandı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final müsabakaları yapıldıTurkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final müsabakaları yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 7 Haziran Salı

İmsak
03:20
Sabah
05:13
Öğle
12:52
İkindi
16:49
Akşam
20:22
Yatsı
22:07
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

En çapkın isimdi! “5 bin kadınla cinsel ilişki...”

En çapkın isimdi! “5 bin kadınla cinsel ilişki...”

Kuzey Iraklı yeni sevgilisiyle fotoğrafı sızdı! Pahalı hediyeler almış

Kuzey Iraklı yeni sevgilisiyle fotoğrafı sızdı! Pahalı hediyeler almış

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Gaz çıkardığınızda kokusu dayanılmaz olduysa...

Gaz çıkardığınızda kokusu dayanılmaz olduysa...

Boşuna dünyanın en pahalı baharatı değil! Libidoyu uçuruyor

Boşuna dünyanın en pahalı baharatı değil! Libidoyu uçuruyor

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.