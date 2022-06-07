MEB'den lise öğrencilerine "devamsızlık" ve "sorumluluk sınavı" konusunda yeni imkan

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), derslerinde başarısız olan, okula devam edemeyen ve birinci dönem notu bulunan 12'nci sınıf öğrencilerine, 17 Haziran'a kadar yapılacak sınavla ikinci dönem notu verilmesine imkan tanıdı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla, liselerde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı sonu iş ve işlemlerine ilişkin yazı illere gönderildi.

Yazıda, sınıf geçme, devamsızlık, sorumluluk sınavları gibi konularda 2021-2022 eğitim öğretim yılında Kovid-19 salgını kaynaklı problemler nedeniyle ilgili yönetmelikte "olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı madde kapsamındaki iş ve işlemlere yer verildi.

Bu kapsamda, başarısız olan ve okula devam edemeyen 12'nci sınıf öğrencilerinin, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemine ait puanı bulunması kaydıyla ve istemeleri halinde ikinci dönem puanı da oluşturulacak.

Bunun için not eksiği bulunan derslerden, ikinci dönem kazanımlarını kapsayacak şekilde 17 Haziran'a kadar en az bir yazılı veya uygulama sınavı yapılarak "sınav puanı" ve "performans puanı" verilecek.

- Sorumluluk sınavları 30 Haziran'a kadar yapılabilecek

2019-2020 ve 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında Kovid-19 salgını nedeniyle sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanan öğrencilerin, sorumlu oldukları derslere ilişkin de düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak kaydıyla sorumluluğu bulunan öğrenciler, tüm derslerden sorumluluk sınavlarına alınabilecek. Sorumluluk sınavları, ihtiyaç halinde eğitim kurumu müdürlüklerince 30 Haziran'a kadar planlanabilecek.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılından sorumluluğu bulunan öğrenciler, aynı yılın birinci dönemine ait ilgili dersin konu ve kazanımlarından sınava tabi tutulacak.

- Velilerinin yazılı talebi dikkate alınacak

Yazıda, ayrıca lise son sınıf öğrencilerinin devamsızlıklarına ilişkin karar da yer aldı. Devamsızlık sürelerini aşarak sınıf tekrarına kalan 12. sınıf öğrencileri için "devamsızlık nedeniyle başarısız sayılma" kuralı, bu eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak kaydıyla uygulanmayacak.

Ayrıca kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık kurulu raporuyla belgelendiren öğrenciler ile her tür ve kademede eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, velisinin yazılı talebi dikkate alınarak ilgili mevzuatın devamsızlıkla ilgili hükümlerinden muaf tutulacak.

