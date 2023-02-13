YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. MEB'e bağlı 4 bin rehber öğretmen, deprem bölgesindeki çocuklara destek sağlıyor

MEB'e bağlı 4 bin rehber öğretmen, deprem bölgesindeki çocuklara destek sağlıyor

13.02.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde Milli Eğitim Bakanlığınca kurulan "Psikososyal Destek Merkezi"nde, 4 bin rehber öğretmen/psikolojik danışman çocuklara destek sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, arama-kurtarma faaliyetleri, sıcak yemek ve konaklama imkanı sağlanması, çocuk ve yetişkinlere psikolojik destek verilmesi, yardımların dağıtılmasını da kapsayan birçok alanda çalışmalar yürütülüyor.

MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekibindeki 5 bin kişi, deprem bölgesinde can kurtarmak için gece gündüz çalışıyor. Ayrıca AKUB, enkaz çalışmalarından çadır kurulumuna, yemek dağıtımına kadar sahadaki birçok faaliyete destek veriyor.

Olgunlaşma enstitüleri de halk eğitim merkezleri ve meslek liselerinde üretilen günlük 60 bin uyku tulumu afet bölgesindeki vatandaşlara dağıtıyor.

Depremden etkilenen bölgelerde sosyal etkinlik ve oyun alanı olarak kurulan "Psikososyal Destek Merkezi"nde 4 bin rehber öğretmen/psikolojik danışman çocuklara destek sağlıyor.

Depremzedelere, 1 milyon 808 bin 494 porsiyon sıcak yemek, 1 milyon 671 bin 727 ekmek ve 195 bin 645 kumanya ulaştırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Satranç Federasyonu, "Afet Acil Koordinasyon Merkezi" kurduTürkiye Satranç Federasyonu, "Afet Acil Koordinasyon Merkezi" kurdu
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı çocuk destek

Ankara Namaz Vakitleri 14 Şubat Salı

İmsak
06:12
Sabah
07:36
Öğle
13:08
İkindi
16:01
Akşam
18:29
Yatsı
19:48
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.