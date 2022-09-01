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MEB'in mesleki eğitim seminerleri, ilk kez özel okulda görevli öğretmenlerin de kullanımına açıldı

01.09.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: - "1-9 Eylül tarihlerinde ÖBA platformunda yer alan ve zengin içerikten oluşan mesleki eğitim seminerlerinden herhangi birine, ülkemizin dört bir yanında özveriyle görev yapan siz değerli öğretmenlerimiz, isteğe bağlı olarak katılabileceklerdir"

Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak düzenlemiş olduğumuz mesleki eğitim seminerlerini ilk kez özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimizin de kullanımına açıyoruz." dedi.

Bakan Özer, 1-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen yaz dönemi mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla video mesajla öğretmenlere hitap etti.

Yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın mutluluk ve heyecanı içinde olduğunu belirten Özer, okullarda yeni eğitim yılına, bu yıl da yüz yüze başlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğretmenlerin güçlü olmasında, mesleki bilgi ve becerilerin yanında toplum içindeki statü ve özlük haklarının da önemli olduğuna işaret eden Özer, bu nedenle Bakanlık olarak öğretmenleri güçlendirmek, niteliklerini geliştirmek, motivasyonlarını yükseltmek için gerek mesleki gelişim gerekse kariyer boyutunda belirli düzenlemeler yaptıklarını anlattı.

Bu kapsamda ilk olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu çıkardıklarını söyleyen Özer, 14 Şubat'ta yürürlüğe giren bu kanun ile öğretmenlerin Türk eğitim tarihinde ilk kez müstakil bir meslek kanununa kavuştuğunu anımsattı.

Öğretmenliğin özel bir ihtisas mesleği haline geldiğini, öğretmenlerin mesleğe girişleri ve ilerlemelerine yönelik yasal bir zemin oluşturulduğunu belirten Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmenlikten oluşan kariyer süreci ile öğretmenlerimizin bilgilerinin yeni gelişmeler ışığında tazelenmesi, güncellenmesi, lisansüstü eğitime teşvik edilmesi ve artan kıdemin yeni özlük haklarıyla desteklenmesi hedeflendi. Meslek hayatında 10 yılını dolduran öğretmenlerimiz uzman öğretmen, uzman öğretmenlikte 10 yılını dolduran öğretmenlerimiz de başöğretmen olabilmektedir. Böylece öğretmenlerimiz, uzmanlık için 180, başöğretmenlik için ise 240 saatlik bir programı tamamlamakta, bu eğitimlerle bilgilerini güncellemekte ve eğitim sonunda yapılan değerlendirme ile kariyer basamaklarında ilerlemektedir. Bu ilerleme, maaş artışı başta olmak üzere öğretmenlerimizin özlük haklarında önemli iyileşmeler getirmektedir. Bu düzenlemelerin bir diğer boyutunu ise mesleki gelişim eğitimleri oluşturmaktadır."

- "İlk kez okul temelli mesleki gelişim programını geliştirdik"

Bakan Özer, Bakanlığın 1,2 milyon öğretmeni ile devasa bir aile olduğunu ifade ederek, "Her bir öğretmenimizin ihtiyaçları, beklentileri, ilgi alanları doğal olarak birbirinden farklıdır. Merkezi ve belirli konulara yönelik bir eğitimle, bu ihtiyaç ve beklentilere cevap vermenin ve tüm öğretmenlerimizi bu bağlamda eğitime katmanın zorluğu ortadadır." diye konuştu.

Bu nedenle Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği'ni yeniden ele aldıklarını ve yeni yaklaşımları hayata geçirdiklerini aktaran Özer, bu kapsamda Öğretmen Bilişim Ağını (ÖBA) kurarak öğretmen ve yönetici eğitimlerini ÖBA üzerinden yayınlamaya başladıklarını hatırlattı.

Özer, talepler dikkate alınarak ilk kez okul temelli mesleki gelişim programının geliştirildiğini, böylece öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu eğitimi kendilerinin belirlediğini ve kendi okulunda, alanında uzman kişilerden bu eğitimi alma şansına kavuştuğunu aktardı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, bir diğer yaklaşımlarının da mesleki gelişim toplulukları olduğunu belirterek, "Bu topluluklarda, öğretmenlerin meslektaşları ve eğitim görevlileri ile buluşması sağlanmakta ve birbirlerinden öğrenerek uygulamaya dönük becerilerinin geliştirildiği bir eğitim yaklaşımı sunulmaktadır." dedi.

Yeni geliştirilen öğretmen-yönetici hareketlilik programının ise uygulama ve başarılarıyla örnek teşkil eden okulların ziyaret edilerek uygulamaların yerinde görülmesi ve diğer okullara yaygınlaştırılmasını sağlayacağını anlatan Özer, böylece iyi uygulamaların yaygınlaştırılması, okullar arasındaki başarı farkının azaltılması ve öğretmenler arasındaki iş birliğinin artırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Eğitimin lideri olan öğretmenlerin gelişmesinin, eğitimin, toplumun gelişmesini de sağlayacağını vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:

"Biz çocuklarımızın daha nitelikli bir eğitime kavuşması, geleceğimizin sağlam bir zeminde inşası ve sizlerin meslek hayatınızda daha mutlu ve başarılı olması için, mesleki beceriler ve özlük hakları konusunda sizleri desteklemeye devam edeceğiz. 1-9 Eylül tarihlerinde ÖBA platformunda yer alan ve zengin içerikten oluşan mesleki eğitim seminerlerinden herhangi birine, ülkemizin dört bir yanında özveriyle görev yapan siz değerli öğretmenlerimiz, isteğe bağlı olarak katılabileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak düzenlemiş olduğumuz mesleki eğitim seminerlerini ilk kez özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimizin de kullanımına açıyoruz."

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Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı özel okul meb

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