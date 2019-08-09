Meclis toplantısında gaz çıkarma arası: Gelirken vanilyalı veya çilekli oda spreyi getirin!

Kenya’nın batısında bulunan Homa Bay bölgesinde ilçe meclisi, pazar stantlarını görüşmek üzere toplandı. Ancak yerel basının aktardığına göre, konuyla ilgili tartışmalar hararetli bir şekilde sürerken kötü bir kokunun yayılması üzerin farklı bir tartışma başladı.

'KİM OLDUĞUNU BİLMİYORUM'

Üyelerden Julius Gaya, meclis başkanına seslenerek “Aramızdan biri havayı kirletti ve onun kim olduğunu biliyorum” diye çıkıştı. Gaya’nın gaz çıkarmakla suçladığı kişininse, “O ben değilim. Meslektaşlarımın önünde böyle bir şeyi yapamam” diyerek suçlamayı reddettiği belirtildi.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Olaya el atan Meclis Başkanı Edwin Kakach, salonun havalandırılması için oturuma ara verdi ve üyelerden dışarıya çıkmasını istedi. Yerel basının iddiasına göre Kakach, salona geri dönecek üyelerden hava temizleyici oda spreyi getirmelerini istedi.

'VANİLYALI VEYA ÇİLEKLİ FARK ETMEZ'

Buna göre, “Herhangi bir ofiste bulabileceğiniz hangi aroma varsa getirin, vanilyalı veya çilekli fark etmez. Bu kadar kötü kokuyla oturmaya devam edemeyiz” dedi. Basına göre bu spreylere gerek kalmadan salon havalandırıldı ve tartışmaya devam edildi.

