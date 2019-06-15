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Mecnun Otyakmaz: Sivasspor’a yakışan takım kuracağız

SİVASSPOR HABERLERİ  | 15.06.2019 10:17 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, önemli açıklamalarda bulundu.

Mecnun Otyakmaz: Sivasspor’a yakışan takım kuracağız

Başkan Otyakmaz, Rıza Çalımbay ile anlaşma sürecini, transfer çalışmalarını ve yeni sezondaki hedeflerle ilgili konuştu.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın uzun süredir futbolcu izlediğini belirten Otyakmaz; “Hocamız Konyaspor’dan ayrıldıktan sonra uzun süre teklifleri kabul etmedi. Bu arada önümüzdeki yılın hazırlıklarını yaptı. Bizde onun farkındayız. Sivasspor için ekstra bir avantaj olacağını düşünüyoruz. Takımdan birçok oyuncunun gitmesinin herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Aksine biz bunu avantaja çevireceğiz. Önümüzdeki yıl iyi bir Sivasspor izleteceğiz” dedi.

"HOCAMIZA SONSUZ GÜVENİYORUZ"

Transferi Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın yapacağını belirten Başkan Otyakmaz şunları söyledi; “Hocamızın transfer listesini inceleyeceğiz. Artık transferlerde top Rıza hocada. Yeni sezonda eksiksiz tam bir takımla taraftarlarımızın karşısında olacağız. Transferde hocamıza sonsuz güveniyoruz. İyi transfer yapacaktır. Sivasspor’a, Sivas’a yakışır bir takım kuracağız. Taraftarımız beklesin.”

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