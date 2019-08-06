Mecnun Otyakmaz: Süper Lig Katar öncesi bir durak değil

İmza töreninde konuşan Başkan Mecnun Otyakmaz, "Bugün burada Türk futbolu için, daha doğrusu bütün spor dalları için en büyük etaplardan bir tanesi sponsporluk anlaşması için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Sivasspor'a son iki sezonda olduğu gibi yine bu sezon da sponsorluk anlaşmasını devam ettirecek olan Demir Grup ile sponsorluk anlaşması imzalıyoruz. Marmara Grup da Sivasspor'a sponsor olacak. Futbolda en önemli gelir kalemlerinden bir tanesi hepinizin bildiği gibi sponsorluk. Tabi sponsorluk ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara rağmen bu fedakarkalığı yapmak, Türk futboluna destek vermek gerçekten fedakarlık ve gönül işi o yüzden sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Sponsor firmaların yönetim kurulu başkanları Hamit Demir ile Mehmet Akif Bağce de yapılan anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından sponsporluk anlaşmaları imzalandı. İmza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Mecnun Otyakmaz transferdeki son durumu değerlendirdi. Transferlerin devam ettiğini belirten Başkan Otyakmaz, "Şu anda bir stoper, 10 numara ve sağ açık mevkisinde oynayacak üç oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Bir tanesi Perşembe günü burada olacak. Diğeri de her an burada olabilir. Daha sonra Fenebahçe maçı oynandıktan sonra hocamızın eksik gördüğü bölgelere de transfer yapmayı düşünüyoruz. Bu sene biraz transferde geç kaldığımız yazılıp, çiziliyor ama bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezon çok fazla sözleşmesi sona eren oyuncumuz vardı. Yeni gelecek teknik heyete yeni takımını kurması amacıyla ihtiyacımız olan oyunculara dahi yeni sözleşme teklif etmedik. Yeni teknik direktörümüz geldikten sonra da isteği doğrultusunda transferleri yapmaya çalıştık" diye konuştu.