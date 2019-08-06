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Mecnun Otyakmaz: Süper Lig Katar öncesi bir durak değil

SİVASSPOR HABERLERİ  | 06.08.2019 20:09 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz devam eden transfer çalışmalarını değerlendirerek, "Artık yabancı oyuncuların şunu bilmesi lazım, eskiden Katar öncesi bir durak olan Süper Ligi'miz artık o durumda değil" dedi.

Mecnun Otyakmaz: Süper Lig Katar öncesi bir durak değil

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Demir Grup ve Marmara Grup ile 1 yıllık sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Halit Demir ve Marmara Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Bağce katıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Mecnun Otyakmaz, "Bugün burada Türk futbolu için, daha doğrusu bütün spor dalları için en büyük etaplardan bir tanesi sponsporluk anlaşması için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Sivasspor'a son iki sezonda olduğu gibi yine bu sezon da sponsorluk anlaşmasını devam ettirecek olan Demir Grup ile sponsorluk anlaşması imzalıyoruz. Marmara Grup da Sivasspor'a sponsor olacak. Futbolda en önemli gelir kalemlerinden bir tanesi hepinizin bildiği gibi sponsorluk. Tabi sponsorluk ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara rağmen bu fedakarkalığı yapmak, Türk futboluna destek vermek gerçekten fedakarlık ve gönül işi o yüzden sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Sponsor firmaların yönetim kurulu başkanları Hamit Demir ile Mehmet Akif Bağce de yapılan anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından sponsporluk anlaşmaları imzalandı. İmza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Mecnun Otyakmaz transferdeki son durumu değerlendirdi. Transferlerin devam ettiğini belirten Başkan Otyakmaz, "Şu anda bir stoper, 10 numara ve sağ açık mevkisinde oynayacak üç oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Bir tanesi Perşembe günü burada olacak. Diğeri de her an burada olabilir. Daha sonra Fenebahçe maçı oynandıktan sonra hocamızın eksik gördüğü bölgelere de transfer yapmayı düşünüyoruz. Bu sene biraz transferde geç kaldığımız yazılıp, çiziliyor ama bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezon çok fazla sözleşmesi sona eren oyuncumuz vardı. Yeni gelecek teknik heyete yeni takımını kurması amacıyla ihtiyacımız olan oyunculara dahi yeni sözleşme teklif etmedik. Yeni teknik direktörümüz geldikten sonra da isteği doğrultusunda transferleri yapmaya çalıştık" diye konuştu.

"SÜPER LİG ARTIK KATAR ÖNCESİ BİR DURAK DEĞİL"

Kulüplerin yayıncı kuruluş ile yaşadığı problemi hatırlatan Başkan Mecnun Otyakmaz, "Ne olacağı tam belli değildi. Lig biter bitmez transfer çalışmasına başlamış olmamıza rağmen yapmış olduğumuz çalışmalarda çok fazla transfer gerçekleştiremedik. Çünkü fiyatlar çok yüksekti. Artık yabancı oyuncuların şunu bilmesi lazım, eskiden Katar öncesi bir durak olan Süper Ligimiz artık o durumda değil. Daha ayakları yere basan, kendi bütçesinde kalmaya çalışan bir lig. Gelirler daraldı. Bir çok kulübün borçları olduğunu düşünülürse bundan sonraları öyle çok yüksek paralara transfer yapılacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla Haziran ayını bu tür görüşmelerle harcadık. Temmuz ayında gerekli ihtiyacımız olan mevkilere yapılan 5-6 transferle her ne kadar hocamıza çalışacak sayıda bir oyuncu transfer etmemiş olsak da başarılı geçen bir kamp dönemiyle şuan ki durumumuza geldik. Bundan sonra yapacağımız takviyelerle takımımız ideal halini alacaktır" diye konuştu.

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