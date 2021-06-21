Medeniyetler şehri Hatay, yeni turizm yatırımlarıyla ziyaretçilerini bekliyor

ERDAL TÜRKOĞLU - Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan, deniz, yayla, inanç ve gastronomi turizmiyle dikkati çeken Hatay, son yıllarda yapılan yatırımlarla yerli ve yabancı ziyaretçi sayısını daha da arttırmayı hedefliyor.

Tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren kent, sinema müzesi, yat limanı, sahil yolu, dalış merkezi projeleriyle turizm pastasından aldığı payı arttırmak istiyor.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, kentin kültürüyle, tarihiyle, gastronomisiyle ve turizmiyle çok güzel değerlerinin bulunduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yaptıkları çalışmalarla öncü illerden biri olduklarını hatırlatan Doğan, bu süreçte hem esnafın hem de kente gelmek isteyenlerin büyük bir özlem içerisinde olduğunu kaydetti.

Doğan, gelecek aylarda maskeden kurtulmayı ümit ettiklerini belirterek "Tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Herkesi Hatay'a davet ediyoruz. Geldiklerinde kentin lezzetli yemekleriyle, tarihiyle, kültürüyle tanışacaklar. Güzel vakit geçirecekler ve mutlu bir şekilde evlerine, memleketlerine döneceklerdir." diye konuştu.