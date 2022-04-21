MediaMarkt, 2023 yıl sonunda 100 mağazaya ulaşmayı hedefliyor

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye, 2021’i her kategoride rekor büyümelerle tamamlarken, MediaMarkt Grubu içerisinde de en yüksek büyüme performansı gerçekleştiren ülke oldu.

MediaMart, 88'inci mağazasını Zorlu AVM'de açtı. Açılışta konuşan MediaMarktSaturn Perakende Grubu Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) ve MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yenal Gökyıldırım, 2021’i her kategoride rekor büyümelerle tamamladıklarını belirtti.

Hem pazardan hem de rakiplerinden daha hızlı büyüdüklerini vurgulayan Gökyıldırım, MediaMarkt Grubu içerisinde de en yüksek büyüme performansı gerçekleştiren ülke olduklarına dikkati çekti.

Gökyıldırım, "Tüketici elektroniği pazarı yüzde 40 büyürken biz hem pazardan hem de rakiplerimizden daha fazla büyüme kaydettik. Bunu çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve tüketicimizle birlikte başardık. MediaMarkt’ı tercih eden ve bize bu gururu yaşatan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

2022 yılında da hem online hem de fiziki pazarda payı ve satışları artırıp, yatırımlara da hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen Gökyıldırım, "Bunu uzmanlığımız, markamızın gücü, tüketici odaklı yaklaşımımız ve çok kanallı stratejimiz ile yapacağız." dedi. Özellikle salgında talebin patladığı online alışverişlerde, müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yöneldiklerini belirten Gökyıldırım, online kanala odaklanmanın yanı sıra fiziki mağaza yatırımlarından da vazgeçmediklerini vurguladı.

Gökyıldırım, şöyle devam etti:

"Tüketicimizin ürünü deneyimleyerek satın alma alışkanlığından vazgeçeceğini düşünmüyoruz. Dolayısıyla online yatırımlarımızın yanı sıra, mağaza yatırımlarımıza da hiç ara vermiyoruz. Gerek yeni mağaza açılışı gerekse var olan mağazalarımızın yenilenmesine devam edeceğiz. 2023 yılı sonuna kadar toplamda 100 mağaza sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Tüm bu büyümemizle, MediaMarkt bünyesinde 2023 yılına kadar 500 kişiye daha iş fırsatı yaratacağız. Bu şekilde ülkemizin genç istihdamına da ciddi bir katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz."

- 88'inci mağaza Zorlu AVM'de

Yenal Gökyıldırım, özellikle teknoloji alışverişlerinde deneyim mağazalarının önemine dikkati çekerek, Zorlu AVM’de açtıkları 88’inci mağaza vesilesiyle bu konudaki vizyonlarının tekrar altını çizdi.

Mağazaların uzmanlıklarını tüketicilerle buluşturdukları, ürün çeşitliliğini gözler önüne serdikleri, satış öncesi, sırası ve sonrası hizmetlerle tüketicilerle bağ kurdukları yerler olduğunu söyleyen Gökyıldırım, "MediaMarkt olarak hayatımızın her alanına giren teknolojiyi, tüketicilerimize tüm kanallarımızdan en iyi deneyimi sunarak ulaştırmak, müşterilerimize en iyi hizmeti vermek ve ihtiyacı olan ürüne en hızlı şekilde cevap vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. 'Hizmette Fark Yaratan' modelimizle ana odağımıza her zaman insanı koyuyoruz. Teknolojiyi iyi kullanan 'uzman' insan kaynağı ile perakendecilikte fark yaratıp, nitelikli işgücüyle sektöre katkıda bulunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "12 ülkenin sorumluluğunu üstleniyorum"

MediaMarkt Türkiye CEO'su Gökyıldırım, bu yıl eklenen 3 yeni ülkeyle toplamda 12 ülkenin sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.

Türkiye’nin yanı sıra Belçika, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Polonya, Portekiz’den sorumlu olduğunu anımsatan Gökyıldırım, "2021’de yönettiğim ülkeler arasına İsviçre, Avusturya ve Macaristan da eklendi. Yönetilen bu 12 ülke toplamda 10 milyar avronun üzerinde bir büyüklüğü ve 30 binin üzerinde bir istihdamı ifade ediyor. Grubumuz içinde Türkiye hem mağazalarda hem de onlineda sürekli olarak yüksek müşteri talebine sahip olan ve satışları artıran ilk üç pazardan biri. Bu geçen yıl da böyleydi. Bu yıl da benzer performansla yine gurubun en parlak ülkelerinden biri olacağımızdan şüphemiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Gökyıldırım, salgında önemi bir kez daha anlaşılan online kanala yatırıma devam edeceklerinin altını çizdi.

E-ticaret ve tüm kanalların birbirine kesintisiz deneyim kalitesi ile bağlandığı çok kanallı yapıları sayesinde tüketici alışveriş davranışlarıyla ilgili ciddi bir data elde ettiklerini anlatan Gökyıldırım, şunları kaydetti:

"Örneğin, pandemide sadece mağazadan alışveriş yapma oranı yüzde 20 azaldı. Buna karşın çoklu kanaldan alışveriş yapma oranı yüzde 200, yalnız online’dan alışveriş yapanların oranı ise yüzde 308 arttı. Artık her 4 müşterimizden 3’ü alışveriş yolculukları sırasında birden fazla kanal kullanıyor. Online kanallarımızdan geçen ticaretin yüzde 73’ü çoklu kanaldan geliyor. Bunun içinde onlinedan satın alıp mağazadan teslim alma, mağazadan sipariş verip online üzerinden evine gönderme veya çağrı merkezinden satın alma gibi birçok farklı kanal ve olanak var. Çoklu kanal içinde de en büyük hareketi onlinedan alışveriş yapıp mağazadan teslim almaya giden müşteri segmentimizde gördük. Aynı şekilde hem mağaza hem de online kanaldaki büyümemizi sürdürdük. Mali yılımızın başından bugüne kadar toplam satışlarımız yüzde 61 dijital satışlarımız yüzde 47 büyüdü."

- "Hem online hem de offline kanallarımızda toplam 228 milyon ziyaretçi ağırladık"

Yenal Gökyıldırım, online ve offline mağazalarla önemli bir başarı yakalayarak toplam 228 milyon ziyaretçi sayısına ulaştıklarını belirtti.

Tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda dizayn ettikleri fırsatları sürdüreceklerini ve kampanyaları da bu trend doğrultusunda tasarlayacaklarını söyleyen Gökyıldırım, "Tüketicinin talep ettiği her noktada olacağız. Uzman ve güvenilir marka söylemimizle tüketicinin en çok tercih ettiği tüketici elektroniği markası olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Gökyıldırım, Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi olarak sürdürülebilirliğin ana odaklarından biri olduğunu dile getirdi. Toplum ve çevre için sorumluluklarının farkında olduğunu ifade eden Gökyıldırım, MediaMarkt ile "daha iyiye" adını verdikleri sürdürülebilirlik stratejisini de "Çevresel Sürdürülebilirlik" ve "Sürdürülebilir İş Modeli" yaratmak olmak üzere iki ana başlık altında yürüttüklerini söyledi.

Çevresel Sürdürülebilirlik konusunda çatı şirketleri Ceconomy’nin aldığı karar çerçevesinde 2023'ten itibaren MediaMarkt’ta her yerde yenilenebilir enerjilerden elde edilen elektriği kullanarak CO2 ayak izini önemli ölçüde azaltacaklarına dikkati çeken Gökyıldırım, ambalaj atıklarını büyük ölçüde azaltacaklarını ve döngüsel ekonomiye giderek daha fazla ürünle dahil olacaklarını kaydetti.

Gökyıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sürdürülebilir bir iş modeli yaratmak konusundaki ana odağımız ise kadınlar için tercih edilen bir iş yeri olmak, kadın çalışanların kariyer gelişimlerini desteklemek ve çeşitliliği kültüre dönüştürmek. Bu vizyon ışığında hayata geçirdiğimiz Kadının Hikayesi Yarının Hikayesi projemizle; Satış Takım Lideri oranımız yüzde 20’den 29’a, Müşteri Deneyimi Yöneticisi oranımız ise 13’ten 33’e, satış departmanlarındaki işe alımlarda ise oranımız yüzde 29’dan 36’ya yükseldi. Bugün bize gelen CV’lerde ise kadınların oranı, erkeklerden daha fazla. Genele baktığımızda kadın istihdamında Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Bu yıl kadın çalışan sayısında hedefimiz yüzde 40. Dahası önümüzdeki 4 yıl içerisinde bu oranı yüzde 50’ye çıkarmayı planlıyoruz. Bu çalışmalarımız hem genel müdürlüğümüzü kapsıyor hem de ülke genelinde tüm mağazalarımızı. Dolayısıyla MediaMarkt olarak pozisyon farkı gözetmeksizin tüm açık ilanlarımıza başvuru bekliyoruz."

