MediaMarkt, gençlerin en çok güvendiği elektronik perakende markası oldu

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, gençlerin en çok güvendiği ve tercih ettiği elektronik perakende markası oldu.

MediaMarkt açıklamasına göre, Türkiye İtibar Akademisi'nin Beykoz Üniversitesi akademik desteğiyle gerçekleştirdiği "G250 Türkiye Gençlik Endeksi 2022 Araştırması"nın sonuçları açıklandı.

Gençlerin en çok güvendiği ve tercih ettiği markaların incelendiği araştırma, 18-24 yaş aralığındaki 5 bine yakın gençle düzenlendi. MediaMarkt, araştırmanın Elektronik Perakende Kategorisi'nde birinci sırada yer aldı.

Araştırmanın sonuçları incelendiğinde, dijitalleşmeye önem veren ve sosyal medya mecraları başta olmak üzere pek çok iletişim kanalından gençlere daha çok dokunan markaların, 18-24 yaş arası genç kuşakta daha çok güven algısı oluşturduğu belirtiliyor. Tüm bunlar, Avrupa genelinde 1.000'den fazla mağazası bulunan MediaMarkt'ın dijitalleşme yolunda attığı adımların ve omnichannel iletişim stratejilerinin de başarılı olduğunun başka bir örneği olarak ön plana çıkıyor.

