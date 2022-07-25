YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. MediaMarkt, gençlerin en çok güvendiği elektronik perakende markası oldu

MediaMarkt, gençlerin en çok güvendiği elektronik perakende markası oldu

25.07.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirket, gençlerin en çok güvendiği ve tercih ettiği markaların sıralandığı "G250 Türkiye Gençlik Endeksi 2022 Araştırması"nın Elektronik Perakende Kategorisi'nde birinci sırada yer aldı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, gençlerin en çok güvendiği ve tercih ettiği elektronik perakende markası oldu.

MediaMarkt açıklamasına göre, Türkiye İtibar Akademisi'nin Beykoz Üniversitesi akademik desteğiyle gerçekleştirdiği "G250 Türkiye Gençlik Endeksi 2022 Araştırması"nın sonuçları açıklandı.

Gençlerin en çok güvendiği ve tercih ettiği markaların incelendiği araştırma, 18-24 yaş aralığındaki 5 bine yakın gençle düzenlendi. MediaMarkt, araştırmanın Elektronik Perakende Kategorisi'nde birinci sırada yer aldı.

Araştırmanın sonuçları incelendiğinde, dijitalleşmeye önem veren ve sosyal medya mecraları başta olmak üzere pek çok iletişim kanalından gençlere daha çok dokunan markaların, 18-24 yaş arası genç kuşakta daha çok güven algısı oluşturduğu belirtiliyor. Tüm bunlar, Avrupa genelinde 1.000'den fazla mağazası bulunan MediaMarkt'ın dijitalleşme yolunda attığı adımların ve omnichannel iletişim stratejilerinin de başarılı olduğunun başka bir örneği olarak ön plana çıkıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da skuterlerin park sorununa "skuter park" projesiİstanbul'da skuterlerin park sorununa "skuter park" projesi
Bingöl'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldüBingöl'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü
Mardin'de başına mermi isabet eden çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldüMardin'de başına mermi isabet eden çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü
Anahtar Kelimeler:
mediamarkt

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:58
Sabah
05:46
Öğle
13:16
İkindi
17:12
Akşam
20:35
Yatsı
22:16

İstanbul Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Pazartesi

Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Marmara Eczanesi
Arnavutkoy
Görkem Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Trafikteki kavganın sonu kötü bitti! Herkesin ağzı açık kaldı

Trafikteki kavganın sonu kötü bitti! Herkesin ağzı açık kaldı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Elon Musk yine skandala karıştı! Google'ın kurucusunun eşiyle...

Elon Musk yine skandala karıştı! Google'ın kurucusunun eşiyle...

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.