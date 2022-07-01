MediaMarkt ve Philips'ten tüketicilere VR deneyimi

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, Philips ile gerçekleştirdiği etkinlikte kişiselleştirilmiş ve özel bir VR deneyimi ile ziyaretçileri vücutlarında 3 boyutlu bir yolculuğa çıkararak tüketicilere ağız ve diş sağlığının önemini gösterdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, mağazalarında tüketicilere en iyi deneyimi sunma yolunda aktivitelerine devam ediyor. Mağazalarındaki oyun bölümlerinin yanı sıra kahve tadımı için de özel deneyim alanları kuran marka, iş ortaklarıyla da çeşitli projeler gerçekleştiriyor.

MediaMarkt'ın, Philips ile Zorlu Center ve Meydan AVM'de gerçekleştirdiği özel etkinliğine katılan tüketiciler, bir yandan eğlenirken bir yanda da kişisel sağlık ürünleri konusunda bilinçlendirildi.

- Kişiselleştirilmiş VR deneyimi

Etkinlikte gelişen metaverse teknolojilerinden faydalanılarak oluşturulan özel bir alanda tüketiciler, kişiselleştirilmiş ve özel bir VR (sanal gerçeklik) deneyimi sayesinde insan vücudu simülasyonunda 3 boyutlu bir yolculuğa çıktı.

Uygulamalarla, tüketicileri tercih edecekleri kişisel sağlık ürünleri konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen MediaMarkt ve Philips, ağız ve diş sağlığının önemini, beyin ve sinir sistemi ile kalbin yapısını, vücut sistemindeki hücreleri ve DNA yapısını, oluşturulan simülasyonla gösterdi.

- "Hedefimiz, müşterilerimizin yaşamlarını inovasyon yoluyla iyileştirmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Pazarlama, E-Ticaret ve Kurumsal İletişim Direktörü Çağanur Atay Uçtu, kişisel bakım ve sağlık alanında Philips'in güç ve inovasyonunu, uzmanlıkları ve tüketiciye sundukları güvenle birleştirdiklerini, teknoloji ile yarının kişisel sağlık deneyimini, tüketicilere bugünden yaşatmaya odaklandıklarını belirtti.

Kişisel bakım ve sağlık kategorisinde adres olan ürün çeşitliliği, mağaza içi yatırımları ve dijital kanalı ile müşterilere en yeni teknolojileri ulaştırdıklarını aktaran Uçtu, şunları kaydetti:

"Son teknoloji cihazlar ile ürün gamımızı her geçen gün daha da genişletirken, yeni açılan her kategoriyle mağazalarımızda yeni bir alan da yaratıyoruz. MediaMarkt olarak hedefimiz, müşterilerimizin yaşamlarını inovasyon yoluyla iyileştirmek. Bu bağlamda Philips ile anlamlı bir iş birliği gerçekleştirerek hem sosyal medyanın bilinen ve teknoloji tutkunu isimlerini mağazalarımızda ağırladık hem de tüketicilere özel bir deneyim fırsatı sunduk. İnovatif deneyim aktivitelerini tüm mağazalarımızda yaygınlaştırarak yeniliklerin öncüsü olmaya devam edeceğiz."

