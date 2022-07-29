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MediaMarkt'tan CLUB üyelerine özel 1.000 TL’ye varan indirim

29.07.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MediaMarkt'tan CLUB üyelerine özel 1.000 TL’ye varan indirim

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, 1 Ağustos’a kadar sürdüreceği kampanya ile CLUB üyelerine özel seçili ürünlerde geçerli 1.000 TL’ye varan indirim fırsatı sunuyor.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, cazip kampanyalar düzenleyen MediaMarkt, çeşitli avantaj ve hizmetler sunduğu sadakat programı CLUB üyelerine özel kampanya başlattı. Buna göre 1 Ağustos Pazartesi gününe dek sürecek kampanya kapsamında buzdolabından bilgisayara, telefondan hoparlöre çeşitli ürünlerin yer aldığı sepetlerde 1.000 TL’ye varan indirimler sunulacak.

MediaMarkt’ın mağazalarında, mobil uygulamasında ve mediamarkt.com.tr’de CLUB üyelerine uygulayacağı kampanyada seçili ürünlerin yer aldığı sepetlerde, 2 bin 500 TL üzeri alışverişlerde 75 TL, 5 bin TL üzerinde 200 TL, 15 bin TL üzerinde 600 TL, 25 bin TL üzerinde ise 1.000 TL indirim sağlanacak.

Bu fırsatlarına ek olarak MediaMarkt, Samsung Galaxy S20 FE 128 GB akıllı telefonla birlikte Galaxy Buds2 kulaklık alan CLUB üyelerine 1.199 TL indirim uygulayacak.

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