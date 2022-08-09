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MediaMarkt'tan televizyon ve ses sistemleri dahil pek çok ürüne kampanya

09.08.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MediaMarkt'tan televizyon ve ses sistemleri dahil pek çok ürüne kampanya

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, futbol takımlarını ekranlarından takip edecekler için başta ses sistemi ve televizyonlar dahil olmak üzere pek çok ürünü kapsayan bir kampanya başlattı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, futbol, tüm dünyada sporseverlerin en çok takip ettiği spor branşlarının başında geliyor.

Milyarlarca sporseverin takip ettiği bu branşın ligleri ise Türkiye dahil olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde bu hafta itibarıyla başladı. MediaMarkt ise tutkunu oldukları takımı ekran karşısından takip edecek futbolseverler için yeni bir kampanya başlattı.

MediaMarkt'ın 15 Ağustos'a kadar mağazalarında, mediamarkt.com.tr7de ve mobil uygulamasında uygulayacağı futbol kampanyasında başta farklı boyut ve fiyatlardan televizyonlar ve ses sistemleri olmak üzere pek çok ürün bulunuyor.

Kampanyada öne çıkan ürünler arasında hem maçın hem de birçok film veya dizinin seyir zevkini artıracak Grundig, LG veya Philips marka televizyonlar ve JBL soundbar bulunuyor. Söz konusu ürünler ve fiyatları şöyle:

"Grundig 55 GGU 7900 B 55" 139 Ekran Uydu Alıcılı LED TV 11 bin 999 TL, LG OLED55A2 55" 139 Ekran Uydu Alıcılı Smart 4K Ultra HD OLED TV 23 bin 999 TL, Philips 50PUS8506 50'' 126 Ekran LED TV 10 bin 499 TL, JBL SB170 Soundbar 3 bin 599 TL. Ayrıca Samsung M7 LS43BM700UUXUF 43" 4K 60Hz 4ms Smart Monitör 6 bin 999 TL’den satılıyor. Casper VIA E30 64 GB akıllı telefon 3 bin 399 TL’den ve Braun 3 Serisi 310BT Blu 3in1 tıraş makinesi de 999 TL’den satışa sunuluyor."

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