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Medicana Hastanesi, Sivasspor'a sağlık sponsorluğunu sürdürecek

28.06.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medicana Hastanesi, Sivasspor'a sağlık sponsorluğunu sürdürecek

Medicana Hastanesi, Sivasspor'a sağlık sponsorluğunu sürdürecek

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile Medicana Sivas Hastanesi arasındaki sağlık sponsorluğu anlaşması bir yıl daha uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hastanede gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar, Medicana Sivas Hastanesi ile 7 yıldır sponsorluk anlaşmasının devam ettiğini belirtti.

Desteklerinden dolayı teşekkür eden Sarılar, "Sağlık alanında bizi yalnız bırakmayan Medicana ailesine ve Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt'a, Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Ersan Biçkioğlu'na teşekkür ediyorum. Tüm sağlık ihtiyaçlarımızda kendi evimiz gibi gördüğümüz Medicana Sağlık Grubu ile bu sene de sağlık sponsoru olarak yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Ersan Biçkioğlu ise Sivasspor'a destek verdikleri için çok mutlu olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Her geçen gün başarılarına yenisini ekleyen ve son olarak Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan bir camianın sağlık sponsorluğunu üstlenmek bize mutluluk ve gurur veriyor. Sivasspor Kulübü güzel işler çıkarıyor, bizler de gururla takımımıza destek oluyoruz. Bu sene UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda zorlu bir sezon bizi bekliyor. Takımımızın yanındayız. Sivas'ın en büyük marka değeri olan Sivasspor'a 2022-2023 sezonunda da başarılar diliyoruz."

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