Medicana International İzmir Hastanesi hizmete girdi

İZMİR (AA) - Medicana Sağlık Grubu'nun sağlık alanında 30 yıla yaklaşan hastanecilik deneyimini aktardığı Medicana International İzmir Hastanesi, İzmir ve Ege Bölgesine hizmet vermeye başladı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, genel cerrahiden, beyin ve sinir cerrahisine, ortopediden, göğüs hastalıklarına kadar pek çok branşta hasta kabulü yapılan hastane toplam 110 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, hasta ve hasta yakınları açısından memnuniyeti yüksek bir hizmet sunduklarını kaydederek, "Hastanemiz, İzmirliler'in büyük teveccühüyle karşılaştı. Hasta alımına başladığımız ilk günde onlarca ameliyat gerçekleştirdik ve poliklinik hizmeti sunduk. Tüm tıp disiplinleri, özellikli tedavileri ve üstün teknoloji ile birleştirdiğimiz cerrahi tedavi olanaklarını hasta odaklı hizmet anlayışıyla bir araya getirdik. Bu anlayışla sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.