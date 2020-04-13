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Medikal işletmecisinden vatandaşlara ücretsiz maske

KARABÜK HABERLERİ  | 13.04.2020 11:13 | Son Güncelleme

Karabük’te bir medikal işletmecisi korona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla elinde bulunan bir miktar maskeyi ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıyor.Merkeze bağlı Bayır Mahallede medikal dükkanı işleten İsmail Tümen, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle Biz Bize Kampanyası’na destek amaçlı elinde bulunan maskeleri ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıyor.“Karabük’ten aldığımızı Karabük’e vermek istiyoruz”Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Medikal İşletmecisi İsmail Tümen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek amacıyla böyle bir karar aldıklarını belirterek, “Tüm dünyada korona virüsü vakası var.

Karabük’te bir medikal işletmecisi korona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla elinde bulunan bir miktar maskeyi ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıyor.
Merkeze bağlı Bayır Mahallede medikal dükkanı işleten İsmail Tümen, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle Biz Bize Kampanyası’na destek amaçlı elinde bulunan maskeleri ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıyor.
“Karabük’ten aldığımızı Karabük’e vermek istiyoruz”
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Medikal İşletmecisi İsmail Tümen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek amacıyla böyle bir karar aldıklarını belirterek, “Tüm dünyada korona virüsü vakası var. Allah şifa versin bütün hastalarımıza. Biz Bize Yeteriz kampanyasına destek veriyoruz cumhurbaşkanımızın söylediği gibi. Karabük’ten aldığımızı Karabük’e vermek istiyoruz. Bu kampanya kapsamında belli bir miktar maskemizi ücretsiz olarak dağıtma kararı aldık. Bunun için her ferdimize birer adet olmak üzere ücretsiz olarak maske vereceğimizi ilettik. İstekleri olan varsa firmamızdan alabilirler” dedi.
Tümen, Covid-19 salgınının bir an önce son bulmasını istediğini aktardı.

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