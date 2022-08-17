Medikal maske ile tasarlanan gelinlik Boyner'de sergileniyor

İSTANBUL (AA) - İyiliği yaymayı odağına alan Boyner, moda tasarım öğretmeni Şerife Timurlenk tarafından medikal maskelerle tasarlanan gelinlik aracılığıyla tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgının öğrettiklerini hatırlatıyor ve sağlık bilimi öğrencilerinin eğitimine destek oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner, Kırıkkale’de yaşayan Moda Tasarım Öğretmeni Şerife Timurlenk tarafından üretim hatası olan maskelerle tasarlanan gelinlikle yeni bir iyilik hareketi başlattı.

Üretim hatası olan maskeleri atmak yerine gelinlik tasarlayarak toplumsal bir konuya dikkati çekmek isteyen Şerife Timurlenk, gelinlik tasarımında kullandığı diğer malzemeleri de kullanım değerini yitirmiş atıklardan seçti. Şerife Timurlenk’in 500 medikal maske kullanarak tasarladığı gelinlik, 17-21 Ağustos tarihleri arasında Boyner Metropol AVM’de sergilenecek.

Timurlenk tarafından tasarlanan gelinliği sergileyerek salgının insanlara öğrettiklerini hatırlatan Boyner, aynı zamanda Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla sağlık bilimi öğrencilerinin eğitimine destek oluyor ve müşterilerini iyiliği çoğaltmaya davet ediyor. İpliklerden iç astarına kadar atık ve ileri dönüştürülmüş malzemelerle hazırlanan gelinlik, 21 Ağustos Pazar gününe kadar Boyner Metropol AVM’de ziyaretçilerini bekliyor.

