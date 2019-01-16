Medipol Başakşehir 1 - 0 Hatayspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u konuk etti. Başakşehir, Hatayspor'u 1-0 ile geçerek çeyrek finale yükselme adına avantajı eline aldı.
Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren tek gol, 32. dakikada Emmanuel Adebayor'dan geldi.
ROBINHO İKİNCİ YARIDA SAHADA
Öte yandan Başakşehir'in yeni transferi Robinho, karşılaşmada ikinci yarıda forma şansı buldu. Bir diğer yeni transfer Serdar Taşçı ise ilk 11'de yer aldı.
24 Ocak tarihinde bu kez iki takım, rövanş maçında Hatay'da karşılaşacak ve çeyrek finale yükselecek takım belli olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Napoleoni’nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ömer kornere çeldi.
18. dakikada Jojic’in sağ taraftan kullandığı kornerde Attamah’ın kafa vuruşunda top kaleci Ömer’den döndü. Arka direğe seken topu tamamlayan Napoleoni’nin şutunda meşin yuvarlak direkten auta gitti.
31. dakikada Volkan Babacan’ın hatalı pasında Korkhisko ceza sahasında topla buluştu. Korkhisko’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’dan döndü. Ardından topla buluşan Gökhan Karadeniz’in şutu üstten auta gitti.
32. dakikada sol taraftan Soner’in içeri çevirdiği topa ön direkte Adebayor’un dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
İkinci yarı
46. dakikada sağ taraftan Jojic’in içeri çevirdiği topla Adebayor ceza sahası içinde buluştu. Adebayor’un pasında ceza sahası içinde Soner’in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.
54. dakikada Gökhan Karadeniz’in pasında ceza sahası içi sol tarafında Gomis’in dar açıdan şutunda meşin yuvarlağı kaleci Volkan kornere çeldi.
90+3. dakikada sağ taraftan Hafez’in ortasında arka direkte topla buluşan Attamah’ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Serdar Diyadin xx, Kemal Elmas xx
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Uğur xx, Attamah xx, Serdar xx, Hafez xx, Gökhan İnler xx, Napoleoni xx (irfan Can dk. 85 ?), Jojic xx, Soner xx, Elia xx (Arda dk. 63 x), Adebayor xxx (Robinho dk. 63 x)
Hatayspor: Ömer Alıcı xx, Soner Örnek xx, Yasin Güreler xx, Murat Paluli xx, Mehmet Dingil xx, Gökhan Karadeniz xx, Maiga xx, Korkhisko xx, Diallo xx (Caner Hüseyin dk. 74 x), Gomis xx (Mirkan Aydın dk. 65 x), Tom xx (Nimaga dk. 46 x)
Gol: Adebayor (dk. 32) (Medipol Başakşehir)
Kırmızı kart: Nimaga (dk. 84) (Hatayspor)
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