Medipol Başakşehir 1 - 0 Hatayspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u konuk etti. Başakşehir, Hatayspor'u 1-0 ile geçerek çeyrek finale yükselme adına avantajı eline aldı.

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren tek gol, 32. dakikada Emmanuel Adebayor'dan geldi.

ROBINHO İKİNCİ YARIDA SAHADA

Öte yandan Başakşehir'in yeni transferi Robinho, karşılaşmada ikinci yarıda forma şansı buldu. Bir diğer yeni transfer Serdar Taşçı ise ilk 11'de yer aldı.

24 Ocak tarihinde bu kez iki takım, rövanş maçında Hatay'da karşılaşacak ve çeyrek finale yükselecek takım belli olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Napoleoni’nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ömer kornere çeldi.

18. dakikada Jojic’in sağ taraftan kullandığı kornerde Attamah’ın kafa vuruşunda top kaleci Ömer’den döndü. Arka direğe seken topu tamamlayan Napoleoni’nin şutunda meşin yuvarlak direkten auta gitti.

31. dakikada Volkan Babacan’ın hatalı pasında Korkhisko ceza sahasında topla buluştu. Korkhisko’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’dan döndü. Ardından topla buluşan Gökhan Karadeniz’in şutu üstten auta gitti.

32. dakikada sol taraftan Soner’in içeri çevirdiği topa ön direkte Adebayor’un dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0