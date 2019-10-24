Başakşehir Avrupa'da 'ben de varım' dedi!

12. dakikada sol kanattan gelişen konuk ekibin atağında Niangbo'nun ceza yayı önüne çevirdiği topa, Leitgeb gelişine sert vurdu. Kaleci Mert sağına uzandı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi. 27. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Hızlı gelişen Wolfsberger'in atağında, Ritzmaier'in yaklaşık 25 metreden çektiği şutta, kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere yumrukladı. 31. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, sol kanatta topla buluşan Gulbrandsen ceza sahasına girmeden şutunu attı, top uzak direk dibinden az farkla auta çıktı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda bir sonraki hafta Medipol Başakşehir, Wolfsberger ile Avusturya'da karşılaşacak. Mücadele 7 Kasım Perşembe günü oynanacak.

Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir puanını 4'e yükseltti. Wolfsberger de 4 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir ile Avusturya ekibi Wolfsberger karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Medipol Başakşehir oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARI

46. dakikada sağ taraftan Caiçara’nın pasında penaltı noktası yakınlarında topla buluşan İrfan Can’ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

49. dakikada Azubuike’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında Visca’nın düzeltip yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Kofler’den döndü. Dönen topu Wolfsberger savunması uzaklaştırdı.

78. dakikada Azubuike’nin uzun pasında sol kanatta topu alan İrfan Can’ın rakiplerinden sıyrılıp ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

86. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Robinho’nun plase vuruşunda top uzak direğin dibinden auta gitti.

89. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Caiçara'nın yerden ortasında ön direkte Visca'nın bekletmeden vuruşunda topu çizgi üzerinden Wolfsberger savunması oyun alanına çevirdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Irfan Peljito xx, Senad Ibrisimbegovic xx, Davor Beljo xx

Medipol Başakşehir: Mert xxx, Caiçara xx, Ponck xx, Skrtel xx, Clichy xx, Mehmet Topal xx, Mahmut (Azubuike dk. 46 x), Visca xx (Uğur Uçar dk. 90 ?), Guldbrandsen xx (Robinho dk. 64 x), İrfan Can xxx, Crivelli xx

Wolfsberger: Kofler xx, Novak xx, Sollbauer xx, Rnic xx, Schmitz xx (Schmerböck dk. 90+1 ?), Leitgeb xx, Schmid xx, Ritzmaier xx, Liendl xx, Niangbo xx (Schmidt dk. 75 x), Weissman xx

Gol: İrfan Can (dk. 78) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Leitgeb, Sollbauer, Liendl (Wolfsberger), Crivelli, Guldbrandsen, Skrtel (Medipol Başakşehir)