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Medipol Başakşehir 1 - 1 Demir Grup Sivasspor (Spor Toto Süper Lig)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.09.2019 18:53 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlamasına karşın ilk 3 haftada yalnızca bir kez kazanabilen ve evinde galibiyeti bulunmayan Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor karşısında geri düşmesine karşın beraberliği yakaladı ancak galibiyeti getirecek golü bulamayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Medipol Başakşehir 1 - 1 Demir Grup Sivasspor (Spor Toto Süper Lig)

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Aleksic, ceza sahasına doğru hareketlendi. Yayın önünde Crivelli ile verkaça giren Sırp futbolcunun şutunda kalecinin sektirdiği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
26. dakikada Caiçara'nın sağdan yerden ortasını, altıpasın sağında kontrol eden Visca'nın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
27. dakikada Mahmut Tekdemir'in savunma arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Visca, topu ceza sahası içi sağ çaprazda kontrol etti. Bosna Hersekli oyuncunun şutunda kaleci Samassa'dan dönen meşin yuvarlağı tehlike bölgesinin dışına gönderdi.
39. dakikada konuk ekibin golü geldi. Yatabare, ceza sahasına ortalanan topu, Hakan Arslan'a indirdi. Hakan'ın pasıyla ceza sahası içinde bulunan buluşan Yatabare, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.
45. dakikada ceza yayı civarında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caiçara'nın şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor arasındaki mücadeleyi TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip etti.
Özdemir ve Güneş, protokol tribününde turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte maçı izledi.

İRFAN CAN KADRODA YOK

Turuncu-lacivertli takımda İrfan Can Kahveci, yaşadığı sakatlık sebebiyle bu zorlu müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Milli takım kampında darbeye bağlı sakatlık yaşayan tecrübeli oyuncu, durumu ciddi olmamasına rağmen gelecek maçlar da düşünülerek Teknik Direktör Okan Buruk tarafından riske edilmedi.

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Medipol Başakşehir Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig

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