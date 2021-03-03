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Medipol Başakşehir 1-1 İttifak Holding Konyaspor (Maç sonucu)

03.03.2021 18:05 | Son Güncelleme:
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Medipol Başakşehir 1-1 İttifak Holding Konyaspor (Maç sonucu)

Medipol Başakşehir, konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Kötü gidişata son veremeyen son şampiyonun galibiyet özlemi 10 haftaya yükseldi. (6 mağlubiyet, 4 beraberlik)

Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.

Düşük tempoda devam eden maçta taraflar gol pozisyonu üretmekten uzak kaldı.

İstanbul'a eşitliği bozan taraf 79' Sokol Cikalleshi ile Konyaspor oldu. Kalan bölümde puan için yüklenen turuncu-lacivertlilerde sahneye Demba Ba çıktı ve 85. dakikada kaydettiği golle takımına 1 puanı getirdi.

Bu sonucun ardından Başakşehir'in galibiyet özlemi 10 haftaya yükselirken, Konyaspor son 2 haftada 2 puan toplayabildi.

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İstanbul Başakşehir Konyaspor
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