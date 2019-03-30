Medipol Başakşehir 1 - 2 Pendikspor (Hazırlık maçı)

Turuncu-lacivertli ekip, milli maçlar ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nden dolayı lige verilen arada Pendikspor ile 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 28. dakikasında Demba Ba'nın attığı golle öne geçen Medipol Başakşehir, üstünlüğünü koruyamadı. Okan Saraçoğlu'nun 45. dakikada attığı golle beraberliği sağlayan Pendikspor, 50. dakikada Oktay Balcı'nın kaydettiği golle müsabakayı 2-1 kazandı.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü Atiker Konyaspor'u konuk edecek.
Çakır çaldı, Al Nassr oynadı
F.Bahçe'nin yıldızı İtalya'yı karıştırdı
Ali Koç acı reçeteyi açıkladı!
Loris Karius için flaş iddia
Galatasaray'dan UEFA açıklaması
'Transferime Fikret Orman izin vermedi'
Galatasaray'da sakatlık şoku! İşte yıldız ismin durumu
Yıldız oyuncu arabasını bordo maviye boyadı
Cüneyt Çakır'a dev görev
Tim Cahill emekliye ayrıldı
Ünal Karaman'dan oyuncularına uyarı
Francesco Totti'den Real Madrid itirafı!
Amedsporlu Mansur Çalar'a indirim!
80 milyonluk bomba transfer! Rekor kırdılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum