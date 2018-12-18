Medipol Başakşehir 2 - 0 Adana Demirspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Başakşehir'de Arda Turan, Adana Demirspor karşısında uzun bir süre sonra ilk 11'de kendisine yer buldu ve 62 dakika sahada kaldı.

İkinci yarı

46. dakikada gelişen Başakşehir atağında Karim Hafes’in ceza sahası dışından çektiği şutunu, Çağlar kornere çeldi.

52. dakikada Jojic'in sol kanattan yaptığı ortada Kerim Frei altı pasta topla buluştu. Frei’nin gelişine çektiği şutta kaleci Çağlar gole izin vermedi.

57. dakikada Başakşehir kontra atakla Adana Demirspor ceza alanına girdi. Sol çizgiye inen Bajic topu içerideki Kerim’e göndermek istedi ancak altı pas çizgisinde Çağlar topa müdahale ederek atağı kesti.

63. dakikada Adana Demirspor’da Erdal Öztürk ceza yayında yaptığı pas hatasında top Jojjic’te kaldı. Direkt kaleyi düşünen Jojic’in şutunu Çağlar rahatlıkla kontrol etti.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Mustafa Sönmez xx, Murat Ergin Gözütürk xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Uğur Uçar xxx, Attamah xx, Epureanu xxx, Karim Hafez xxx, Gökhan İnler xxx (Emre Belözoğlu dk. 76 x), Soner xxx, Kerim xxx, Jojic xxx, Arda Turan xxx (Caiçara dk. 62 xx), Bajic x (Adebayor dk. 62 xx)

Adana Demirspor: Çağlar xx, Hakan Bilgiç xx, Tayyib Sanuç xx, Orhan Taşdelen xx, Batuhan İşçiler xx, Galip Güzel x (Erkam dk. 58 x), Erdal Öztürk xx, Orkan Çınar xx, Berk Yıldız xx, Emre Nefiz x (Traore dk. 46 x), Mehmet Türkmen x (Yiğit Kadıoğlu dk. 70 x)

Goller: Epureanu (dk. 6), Kerim Frei (dk. 32) (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Epureanu (Medipol Başakşehir), Tayyib Sanuç, Hakan Bilgiç (Adana Demirspor)

