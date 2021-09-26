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Medipol Başakşehir 3-0 Çaykur Rizespor (Maç sonucu)

26.09.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Medipol Başakşehir 3-0 Çaykur Rizespor (Maç sonucu)

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 3-0'lık skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getirecek golleri 25, 55 ve 75. dakikalarda Stefano Okaka attı. Fenerbahçe'ye karşı da galibiyet golünü atan Okaka, böylece 4 gol attığı 2 iç saha maçında takımına 6 puan kazandırdı.

Rizespor'u konuk ettiği hiçbir lig maçını kaybetmeyen Başakşehir, son 2 iç saha maçını kazanarak ligde 6 puana yükseldi. Rizespor ise üst üste 5. yenilgisini aldı ve 1 puanda kaldı.

Başakşehir, gelecek hafta Karagümrük'e konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Giresunspor deplasmanına gidecek.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor İstanbul Başakşehir
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