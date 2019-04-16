Başakşehir'den flaş hamle! G.Saray için suç duyurusu

Başakşehir Kulübü yaptığı yazılı açıklama ile derbi maç sonrası haklarında yapılan açıklamaları hukuki boyuta taşıdıklarını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe – Galatasaray maçından sonra Galatasaraylı bir yöneticinin kamuoyunun önünde kulübümüz hakkında asılsız iddiaları ve yapmış olduğu VAR açıklamasıyla ilgili kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu ve Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli hukuki başvuruları yapmıştır."

