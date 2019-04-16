SPOR

Başakşehir'den flaş hamle! G.Saray için suç duyurusu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 16.04.2019 16:25 | Son Güncelleme

Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın, Fenerbahçe derbisinin ardından Medipol Başakşehir'in Atiker Konyaspor maçının VAR konuşmalarıyla ilgili olarak yaptığı açıklama için Medipol Başakşehir, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Başakşehir'den flaş hamle! G.Saray için suç duyurusu

Başakşehir Kulübü yaptığı yazılı açıklama ile derbi maç sonrası haklarında yapılan açıklamaları hukuki boyuta taşıdıklarını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe – Galatasaray maçından sonra Galatasaraylı bir yöneticinin kamuoyunun önünde kulübümüz hakkında asılsız iddiaları ve yapmış olduğu VAR açıklamasıyla ilgili kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu ve Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli hukuki başvuruları yapmıştır."

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Medipol Başakşehir Galatasaray abdurrahim albayrak

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