SPOR

Medipol Başakşehir, Arda Turan için salı günü bir açıklama yapacak

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 15.10.2018 16:55 | Son Güncelleme

Şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavga ile gündemden düşmeyen yıldız futbolcu Arda Turan için kulübü Medipol Başakşehir'den flaş karar! Medipol Başakşehir Kulübü, konu ile ilgili olarak bu akşam yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirileceğini ve alınan kararın yarın (salı günü) gün içerisinde yapılacağını açıkladı.

Medipol Başakşehir, Arda Turan için salı günü bir açıklama yapacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, bu akşam bir toplantı gerçekleştirecek.

Gündemle ilgili toplanacak olan Başakşehir'in yarın gün içerisinde yazılı açıklama yapacağı kaydedildi.

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde;

Yönetim Kurulumuz, bu akşam saat 19:30'da gündemle alakalı bir toplantı gerçekleştirecek. Konuyla ilgili açıklama, yarın gün içerisinde yapılacaktır.

PARTNERInstagram'da büyük yenilik! Çok yakında açılıyorInstagram'da büyük yenilik! Çok yakında açılıyor
Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!
Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan açıklaması!Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir arda turan

En Çok Okunan Haberler

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Arda Turan için olay sözler: Kimsin lan sen! Adamlığın bitti

Arda Turan için olay sözler: Kimsin lan sen! Adamlığın bitti

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Cocu'nun yeni adresi belli oldu!

Cocu'nun yeni adresi belli oldu!

Yıldız isim milli takımı bıraktı!

Yıldız isim milli takımı bıraktı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Medipol Başakşehir, Arda Turan için salı günü bir açıklama yapacak

Medipol Başakşehir, Arda Turan için salı günü bir açıklama yapacak

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan açıklaması!

Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan açıklaması!

Ahmet Çakar'dan Arda Turan için şoke eden tweetler

Ahmet Çakar'dan Arda Turan için şoke eden tweetler

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.