Medipol Başakşehir, Arda Turan için salı günü bir açıklama yapacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, bu akşam bir toplantı gerçekleştirecek.

Gündemle ilgili toplanacak olan Başakşehir'in yarın gün içerisinde yazılı açıklama yapacağı kaydedildi.

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde;

Yönetim Kurulumuz, bu akşam saat 19:30'da gündemle alakalı bir toplantı gerçekleştirecek. Konuyla ilgili açıklama, yarın gün içerisinde yapılacaktır.

