Medipol Başakşehir Breidablik'i 3-1 mağlup etti! Turuncu Lacivertliler deplasmanda avantajı kaptı

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Medipol Başakşehir, 3. Eleme Turu ilk maçında İzlanda ekibi Breidablik ile karşı karşıya geldi. Turuncu Lacivertliler rakibini 2-1 mağlup etmeyi başararak rövanş karşılaşması öncesi tur avantajını cebine koydu.

İLK YARIDA TEK FARKLI ÜSTÜNLÜK!

Temsilcimizin ilk golü karşılaşmanın 38. dakikasında tecrübeli isim Aleksic'ten gelirken, ilk yarı bu skorla tamamlandı. 52. dakikada ise sahneye bu kez Deniz Türüç çıktı ve skoru 2-0'a taşıdı. Ev sahibi ekibin tek golünü iste karşılaşmanın 63. dakikasında Einarsson kaydetti. Karşılaşmanın skorunu ise uzatma dakikalarında kaydettiği gol ile ikinci kez sahneye çıkan Aleksic kaydetti.

EMRE BELÖZOĞLU SARI KART GÖRDÜ!

İstanbul temsilcisinin antrenörü Emre Belözoğlu kenarda hakeme sarı kart neden verdin diye yoğun itirazlarda bulunurken mücadelenin hakemi Belözoğlu'nu bu itirazları nedeniyle sarı kartla cezalandırdı.

RÖVANŞ 1 HAFTA SONRA!

Karşılaşmanın rövanşı 11 Ağustos tarihinde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada ilk düdük TSİ 20.45'te çalacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 11'İ

Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Deniz Türüç, Aleksic, Ömer Ali Şahiner, Münir, Okaka



