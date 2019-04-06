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Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu sahalara geri dönüyor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 06.04.2019 11:45 | Son Güncelleme

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

  1. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.

Medipol Başakşehir'in konuğu Atiker Konyaspor

Ligde geride kalan 26 maçta 58 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın rakibi Galatasaray'ın 6 puan önünde zirvede yer alıyor.

Ligde geride kalan 26 maçta 58 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın rakibi Galatasaray'ın 6 puan önünde zirvede yer alıyor.

Son iki maçını kaybeden Atiker Konyaspor ise 35 puan ve averaj ile 6. sırada bulunuyor.

Son iki maçını kaybeden Atiker Konyaspor ise 35 puan ve averaj ile 6. sırada bulunuyor.

Medipol Başakşehir'de sarı kart cezasını tamamlayan kaptan Emre Belözoğlu, Atiker Konyaspor maçında forma giyebilecek.

Medipol Başakşehir'de sarı kart cezasını tamamlayan kaptan Emre Belözoğlu, Atiker Konyaspor maçında forma giyebilecek.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı sona eren deneyimli futbolcu Gael Clichy'nin de Atiker Konyaspor mücadelesinde sahada olması bekleniyor.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı sona eren deneyimli futbolcu Gael Clichy'nin de Atiker Konyaspor mücadelesinde sahada olması bekleniyor.

İstanbul ekibinde sakatlığı süren Alexandru Epureanu ise bu maçta takımdaki yerini alamayacak.

İstanbul ekibinde sakatlığı süren Alexandru Epureanu ise bu maçta takımdaki yerini alamayacak.
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başakşehir Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig emre belözoğlu Gael clichy

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