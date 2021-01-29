Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'nin İrfan Can teklifini kabul etti!

Başakşehir, yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci hakkında kararını verdi. Başkan Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Oyuncu sarı lacivertli takıma transfer oluyor...

ANLAŞMA SAĞLANDI

Kedi yumağına dönen Başakşehirli İrfan Can Kahveci transferi sonunda çözüldü, Fenerbahçe ve Başakşehir, milli oyuncunun transferi konusunda anlaşma sağladı.Edinilen bilgilere göre süreç şöyle gelişti: İrfan Can Kahveci için daha Galatasaray'dan teklif alan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturmadan Fransa'nın Marsilya takımından oyuncuya teklif geldiğini açıkladı.

TEKLİF 6.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin teklifi 6.5 milyon Euro, şu an kiralık olarak Başakşehir'de oynayan Deniz Türüç, bir oyuncu ve Kahveci'nin bundan sonraki satışından yüzde 25 pay şeklinde oldu.

GALATASARAY GERİ ADIM ATTI

Galatasaray ile iletişime geçildi. Sarı kırmızılar hiçbir şartta verdikleri teklifin üzerine çıkmayacaklarını Başakşehir tarafına iletti.

TRANSFERE ONAY ÇIKTI

Başakşehir, bu aşamada fikir değiştirdi. Daha önce Fenerbahçe'nin teklifini yetersiz olduğu gerekçesiyle reddeden Başakşehir, sarı lacivertlilere transfer için onay verdi.İrfan Can Kahveci, daha önce yaptığı açıklamada transfer olmak istediğini söylemiş, Başakşehir kimle anlaşırsa sorun çıkarmayacağını belirtmişti.

(AJANSSPOR)