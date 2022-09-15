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Medipol Başakşehir-Fiorentina

15.09.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir-Fiorentina

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Medipol Başakşehir-Fiorentina maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Guillermo Cuadra Fernandez, Guadalupe Porras Ayuso, Jose Antonio Garrido Romero (İspanya)

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Aleksic, Münir, Okaka

Fiorentina: Gollini, Venuti, Quarta, Igor, Terzic, Bonaventura, Amrabat, Maleh, Ikone, Saponara, Cabral

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Anahtar Kelimeler:
Fiorentina futbol medipol başakşehir

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