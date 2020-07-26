SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, sezonu 2. sırada tamamladı

Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, sezonu 2. sırada tamamladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 26.07.2020 22:24 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, Danimarka Süper Lig'in son maçında Nordsjaelland'ı 2-1 yenerek, ligi ikinci sırada tamamladı.

Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, sezonu 2. sırada tamamladı

Kopenhag, Danimarka ligi şampiyonluk grubunun son haftasında Nordsjaelland'ı konuk etti.Kopenhag, Jonas Older Wind'in 12. dakikada ve Dame N'Doye'nin 86. dakikada attığı gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Konuk ekibin tek golü 35. dakikada Mikkel Jensen'in penaltı golüyle geldi.Midtjylland'ın daha önce şampiyonluğunu ilan ettiği Danimarka liginde puanını 68'e çıkaran Kopenhag, sezonu 2. sırada bitirdi.Medipol Başakşehir, ilk maçı 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun rövanşında 5 Ağustos'ta Kopenhag'a konuk olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gören şaşkına dönüyor! Klasik otomobilden karavan yaptı!Gören şaşkına dönüyor! Klasik otomobilden karavan yaptı!
Başakşehir, üstü açık otobüsle stada geldiBaşakşehir, üstü açık otobüsle stada geldi
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Ülkede flaş karar! Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ülkede flaş karar! Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ozan Kabak, dünya devine gidiyor!

Ozan Kabak, dünya devine gidiyor!

Arda imzayı atıyor! İtalyanlar açıkladı...

Arda imzayı atıyor! İtalyanlar açıkladı...

2019-2020 sezonu sona erdi!

2019-2020 sezonu sona erdi!

''Galatasaray'a gitmeyi çok istiyordum''

''Galatasaray'a gitmeyi çok istiyordum''

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Şampiyon Başakşehir!

Şampiyon Başakşehir!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Net gol pozisyonu kaçtı!

Net gol pozisyonu kaçtı!

''Lig bitti, şampiyon hayırlı olsun''

''Lig bitti, şampiyon hayırlı olsun''

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başakşehir'in şampiyonluk turunda büyük tehlike! Futbolcular ölümden döndü

Başakşehir'in şampiyonluk kutlamasında futbolcular ölümden döndü!

Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, sezonu 2. sırada tamamladı

Kopenhag, sezonu 2. sırada tamamladı

Şampiyon Başakşehir kupasını kaldırdı!

Şampiyon Başakşehir kupasını alıyor!

Şampiyon Başakşehir, üstü açık otobüsle stada geldi

Başakşehir, üstü açık otobüsle stada geldi

Başakşehir'de Mahmut Tekdemir herkesi ağlattı!

''Ayakkabılarım yırtıktı, alay etmesinler diye saklardım...''

Okan Buruk: Çok fazla hata yaptık…

Şampiyon teknik adam konuştu: Çok hata yaptık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.