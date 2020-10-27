Medipol Başakşehir'in rakibi Paris Saint-Germain, İstanbul'a geldi

Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Paris Saint-Germain kafilesi, işlemlerinin ardından Genel Havacılık Terminali’nden çıkış yaparak, otobüsle konaklayacakları otele geçti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve diğer ekipler tarafından havalimanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.
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