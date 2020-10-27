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Medipol Başakşehir'in rakibi Paris Saint-Germain, İstanbul'a geldi

FRANSA HABERLERİ  | 27.10.2020 17:44 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı, İstanbul'a geldi.

Medipol Başakşehir'in rakibi Paris Saint-Germain, İstanbul'a geldi

Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Paris Saint-Germain kafilesi, işlemlerinin ardından Genel Havacılık Terminali’nden çıkış yaparak, otobüsle konaklayacakları otele geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve diğer ekipler tarafından havalimanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

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