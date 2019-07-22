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Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 22.07.2019 13:19 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Viktoria Plzen (Çekya)-Olympiakos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
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Temsilcimiz akbilspora başarılar diliyoruz
adamlar şampiyonlar liginde ki payını cimboma bırakmayacak gibi. inşallah turu geçerler. Beşiktaş'ımda şampiyon olur inşallah
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