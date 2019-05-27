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Medipol Başakşehir'in Slaven Bilic ile anlaştığı iddia edildi!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 27.05.2019 07:53 | Son Güncelleme

Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir'den sürpriz bir hamle geldi. Beşiktaş'ın başına geçeceği konuşulan Abdullah Avcı'nın yerine teknik direktör arayışlarına başlayan Medipol Başakşehir'in Slaven Bilic ile anlaştığı ve Bilic'in birkaç gün içerisinde sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Medipol Başakşehir'in Slaven Bilic ile anlaştığı iddia edildi!

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a gidişiyle Medipol Başakşehir'in Slaven Bilic'le anlaştığı iddia edildi.

Gazeteci Nebil Evren, NTV'deki 90+ programında Slaven Bilic'le görüşülerek prensip anlaşmasına varıldığı bilgisini verdi. Buna göre Hırvat teknik adam ülkesine dönecek ve birkaç gün içinde sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a gelecek.

Bilic, İstanbul'a antrenörlerle ilgili bir toplantıya katılmak için gelmiş; Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçını yerinde takip etmişti.

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slaven bilic Medipol Başakşehir

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