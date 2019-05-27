Medipol Başakşehir'in Slaven Bilic ile anlaştığı iddia edildi!

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a gidişiyle Medipol Başakşehir'in Slaven Bilic'le anlaştığı iddia edildi.
Gazeteci Nebil Evren, NTV'deki 90+ programında Slaven Bilic'le görüşülerek prensip anlaşmasına varıldığı bilgisini verdi. Buna göre Hırvat teknik adam ülkesine dönecek ve birkaç gün içinde sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a gelecek.
Bilic, İstanbul'a antrenörlerle ilgili bir toplantıya katılmak için gelmiş; Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçını yerinde takip etmişti.
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