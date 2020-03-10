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Medipol Başakşehir-Kopenhag maçının hakemi belli oldu

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 10.03.2020 13:13 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir’in, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda sahasında oynayacağı Kopenhag maçını İskoç hakem William Collum yönetecek.

Medipol Başakşehir-Kopenhag maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir, 12 Mart Perşembe günü Fatih Terim Stadyumu’nda Kopenhag ile karşılaşacak.

Saat 20.55’te başlayacak mücadelede İskoç hakem William Collum düdük çalacak. Collum’un yardımcılıklarını Francis Connor ve David McGeachie yapacak.

Nicholas Walsh’in dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada VAR koltuğunda Chris Kavanagh, AVAR’da da Bobby Madden oturacak.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
başakşehir kopenhag

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
başarılar kopenhag trabzon senınle
Sahanızda maç izlemeye gelen bir babanın 8 yaşındaki çocuğunun trabzonspor formasını zorla çıkarttiran kulüp başkanı şimdide taraftarlara birlik beraberlik msji verip maçına çağırması...............
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