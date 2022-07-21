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Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçının ardından

21.07.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maccabi Netanya Teknik Direktörü Benyamin Lam: "Önümüzdeki maçı içeride oynayacağımız için daha farklı olacak. Başakşehir bizim daha farklı bir yüzümüzü görecek"

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Maccabi Netanya'nın teknik direktörü Benni Lam, İsrail'de taraftarlarının desteğiyle turu geçmek istediklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lam, "Biz sadece kendi oyunumuza konsantre olmaya çalıştık, baskı kurmaya çalıştık ve başarılı da olduk. İki maçtan sadece bir tanesini oynadık ve oynayacak bir maçımız daha var. Burada 1000 taraftarımız bizi destekledi, İsrail’e dönünce tüm biletlerin satılacağını ve 12 bin taraftarımızın önünde oynayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Erken attıkları golün oyun planlarını değiştirmediklerinin altını çizen Maccabi Netanya teknik direktörü, "Erken gelen gol planımızı değiştirmedi, planımıza sadık kaldık. Sahaya Başakşehir’i şaşırtmak için çıktık, pres yaptık. ikinci yarı Başakşehir presimize karşılık verdi. İlk maç olduğu için konsantremiz iyi değildi ama ikinci maçta daha iyi olacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

İkinci maçta daha farklı bir oyun planıyla sahada olacaklarını aktaran Lam şöyle konuştu:

"Önümüzdeki maçı içeride oynayacağımız için daha farklı olacak. Başakşehir bizim daha farklı bir yüzümüzü görecek. Kendi oyunumuzu ortaya koymaya çalıştık ama rakip teknik kapasitesi yüksek olduğu için bize karşılık verdi. Evimizde farklı bir hikaye olacağını düşünüyorum."

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